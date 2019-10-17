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    У Німеччині судять 93-річного чоловіка, якого звинувачують у смерті 5230 людей

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    Колишній охоронець Бруно Дей зізнався, що служив у концтаборі - У Німеччині судять 93-річного чоловіка, якого звинувачують у смерті 5230 людей
    Колишній охоронець Бруно Дей зізнався, що служив у концтаборі

    Слухання у справі будуть обмежені двогодинними сесіями не більше двох разів на тиждень через поганий стан здоров'я Дея

    У Німеччині розпочався судовий процес проти колишнього 93-річного охоронця німецького концтабору Штуттгоф на півночі Польщі. Його звинувачують у причетності до смерті 5230 людей під час Другої світової війни.

    Про це повідомляє BBC.

    Колишній охоронець Бруно Дей зізнався, що служив у концтаборі та знав про те, що там відбувається. Водночас він заперечує свою причетність до злочинів.

    Адвокат Дея заявив, що 93-річний чоловік висловив жаль з приводу своїх дій. Він додав, що охоронець знав про те, що в таборі не злочинці, але він «не відчував себе у стані звільнити їх».

    Слухання у справі будуть обмежені двогодинними сесіями не більше двох разів на тиждень через поганий стан здоров'я Дея.

    На момент служби ексохоронцю не виповнився 21 рік, тому Дея судять у справі щодо неповнолітніх. Прокуратура порушила справу проти нього у 2016 році, після того, як слідчі виявили одяг німецьких загонів охорони СС із його імʼям, а такод записи про охоронця в архіві Штуттгофа.

    Штуттгоф створили у вересні 1939 року біля польського міста Гданськ. Це був перший табір, який побудували за межами Німеччини під час Другої світової війни, а також останній табір, який звільнили радянською армією. Вважається, що у Штуттгофі загинуло понад 65 тисяч людей.

    У 2018 році у Німеччині висунули обвинувачення 95-річному чоловіку, який був охоронцем у німецькому концтаборі в Австрії під час Другої світової війни.

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