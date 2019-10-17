У Німеччині судять 93-річного чоловіка, якого звинувачують у смерті 5230 людей



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Колишній охоронець Бруно Дей зізнався, що служив у концтаборі

Слухання у справі будуть обмежені двогодинними сесіями не більше двох разів на тиждень через поганий стан здоров'я Дея

У Німеччині розпочався судовий процес проти колишнього 93-річного охоронця німецького концтабору Штуттгоф на півночі Польщі. Його звинувачують у причетності до смерті 5230 людей під час Другої світової війни.

Про це повідомляє BBC.

Колишній охоронець Бруно Дей зізнався, що служив у концтаборі та знав про те, що там відбувається. Водночас він заперечує свою причетність до злочинів.

Адвокат Дея заявив, що 93-річний чоловік висловив жаль з приводу своїх дій. Він додав, що охоронець знав про те, що в таборі не злочинці, але він «не відчував себе у стані звільнити їх».

Слухання у справі будуть обмежені двогодинними сесіями не більше двох разів на тиждень через поганий стан здоров'я Дея.

На момент служби ексохоронцю не виповнився 21 рік, тому Дея судять у справі щодо неповнолітніх. Прокуратура порушила справу проти нього у 2016 році, після того, як слідчі виявили одяг німецьких загонів охорони СС із його імʼям, а такод записи про охоронця в архіві Штуттгофа.

Штуттгоф створили у вересні 1939 року біля польського міста Гданськ. Це був перший табір, який побудували за межами Німеччини під час Другої світової війни, а також останній табір, який звільнили радянською армією. Вважається, що у Штуттгофі загинуло понад 65 тисяч людей.

У 2018 році у Німеччині висунули обвинувачення 95-річному чоловіку, який був охоронцем у німецькому концтаборі в Австрії під час Другої світової війни.