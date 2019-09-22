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    У світі

    У Нідерландах 97-річний ветеран Другої світової війни стрибнув із парашутом

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    Чоловік здійснив стрибок разом із військовим парашутистом, приземлившись в ту ж зону, що і в 1944 році - У Нідерландах 97-річний ветеран Другої світової війни стрибнув із парашутом
    Чоловік здійснив стрибок разом із військовим парашутистом, приземлившись в ту ж зону, що і в 1944 році

    Ветеран відзначив 75-ту річницю повітряно-десантної операції британців під час Другої світової війни

    У Нідерландах у місті Арнем 97-річний ветеран Другої світової війни Сенді Кортманн стрибнув із парашутом. Так він відзначив 75-ту річницю голландської повітряно-десантної операції.

    Про це повідомляє ВВС.

    Чоловік здійснив стрибок разом із військовим парашутистом, приземлившись в ту ж зону, що і в 1944 році. На підтримку ветерана в Арнемі близько півтори тисячі людей одночасно стрибнули з парашутом у пам'ять про загиблих під час операції 75 років тому. Тоді було вбито понад півтори тисячі британських солдатів і захоплено понад 6,5 тисячі.

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    «Йому (Сенді Кортманну — ред.) було всього 22 роки, коли він стрибнув з парашутом біля Арнема у вересні 1944 року, де його забрали в полон німці», — пише ВВС.

    Містер Кортманн описав свій стрибок як «жахаючий», але додав, що дуже чудово бачити землю так далеко внизу.

    27-річна Алана Девідсон, яка допомагає піклуватися про ветерана у шотландському будинку для літніх людей і поїхала з ним у Нідерланди, сказала, що ніколи раніше не бачила його таким щасливим.

    Кортманн сказав, що прийом, який йому організували в Арнемі, був «чудовим» і що він почував себе щасливим.

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