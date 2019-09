У Нідерландах 97-річний ветеран Другої світової війни стрибнув із парашутом

Ветеран відзначив 75-ту річницю повітряно-десантної операції британців під час Другої світової війни

У Нідерландах у місті Арнем 97-річний ветеран Другої світової війни Сенді Кортманн стрибнув із парашутом. Так він відзначив 75-ту річницю голландської повітряно-десантної операції.

Про це повідомляє ВВС.

Чоловік здійснив стрибок разом із військовим парашутистом, приземлившись в ту ж зону, що і в 1944 році. На підтримку ветерана в Арнемі близько півтори тисячі людей одночасно стрибнули з парашутом у пам'ять про загиблих під час операції 75 років тому. Тоді було вбито понад півтори тисячі британських солдатів і захоплено понад 6,5 тисячі.

#Arnhem75 He's down!! 97 year old veteran, Sandy Cortmann of Aberdeen, parachuted into Arnhem today, 75 years after his last jump onto Ginkel Heath. What a hero!! #MarketGarden75 pic.twitter.com/i63JQirRPC

«Йому (Сенді Кортманну — ред.) було всього 22 роки, коли він стрибнув з парашутом біля Арнема у вересні 1944 року, де його забрали в полон німці», — пише ВВС.

Містер Кортманн описав свій стрибок як «жахаючий», але додав, що дуже чудово бачити землю так далеко внизу.

To mark the 75th anniversary of the Battle of Arnhem, 97-year-old veteran Sandy Cortmann recreated his parachute jump from the Second World War. @JohnnyMercerUK jumped with Sandy before the commemorations and paid tribute both to him and to all those who served alongside him. pic.twitter.com/7H3KfbsKtw