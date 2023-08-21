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Столиця до Дня Незалежності виплатить допомогу киянам: кому варто розраховувати на гроші

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столиця до Дня Незалежності виплатить допомогу киянам: кому варто розраховувати на гроші
Всього допомогу отримають 280 тис. мешканців Києва
фото з відкритих джерел

Допомогу також отримають  внутрішні переселенці, які сьогодні проживають у столиці.

До Дня Незалежності України столиця виплатить загалом 130 млн грн одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним киянам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Допомогу також отримають  внутрішні переселенці, які сьогодні проживають у столиці.

«Київ піклується про соціально-вразливі і незахищені категорії мешканців міста. До Дня Незалежності України столиця виплатить за програмою «Турбота. Назустріч киянам» загалом 130 млн грн. одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним киянам. У тому числі – внутрішнім переселенцям, які сьогодні проживають у столиці. Всього допомогу отримають 280 тис. мешканців нашого міста. Розмір виплат становить від 400 до 950 гривень», – написав Віталій Кличко.

Кому варто розраховувати на виплати

Зокрема, матеріальну допомогу отримають люди з інвалідністю I, II та III груп; особи, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями; діти-сироти; Праведники Бабиного Яру; репресовані особи, яких у подальшому реабілітували; учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва з липня по вересень 1941 року; батьки та матері загиблих в мирний час військовослужбовців строкової служби; непрацюючі пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує розміру 2,5 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відтермінували норму про виплату на сім'ю, а не на особу.

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Теги: пенсіонери Віталій Кличко соцвиплати переселенці гроші столиця

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