Уряд відклав нововведення щодо виплат переселенцям

З 1 серпня виплати мали призначатися не на одну особу, а на всю сім'ю переселенців, проте ця норма буде діяти тільки з 1 листопада

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відтермінували норму про виплату на сім'ю, а не на особу. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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У відомстві нагадали, що у середині липня Кабмін змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання має звертатися одна людина від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо.

Зазначається, що нові правила мали б запрацювати з 1 серпня 2023 року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу. Однак уряд відтермінував запровадження цієї новації до 1 листопада 2023 року.

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Нагадаємо, що в липні Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку призначення виплат для переселенців. Уряд продовжив надавати допомогу внутрішньо переміщеним людям з 1 серпня ще на шість місяців. Однак з 1 серпня виплати не продовжуватимуть переселенцям, які повернулися до своїх домівок. Також не виплачуватимуть гроші людям, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин.