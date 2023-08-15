Як переселенцям та жителям окупованих територій отримати пенсію та соцвиплати: поради юриста

Тепер українцям треба щоразу підтверджувати своє право на отримання грошової допомоги від держави

Мешканці тимчасово захоплених населених пунктів мають право на пенсійні виплати, попри те, чи подали вони документи до пенсійного фонду

Тимчасово переміщені особи, а також мешканці окупованих територій і зон бойових дій дедалі частіше стикаються з проблемою отримання виплат від держави. Для отримання грошової допомоги переселенцям треба звертатися до місцевої влади. Українці, які нині в окупації, можуть отримувати лише пенсії, однак якщо звернуться у банк на вільній території України. Про це розповіли United for Ukraine спільно з юристкою Олександрою Вергелес.

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В Україні, окрім пенсіонерів, ще багато категорій соціально незахищених людей, які мають право претендувати на виплати від держави, – це і малозабезпечені сім’ї, і люди з інвалідністю, одинокі матері тощо. Проте не всі мають змогу отримати пенсію та соціальні виплати.

Проблема в тім, що чимало людей, які потребують соціальної допомоги, перебували на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій або й навіть досі з якихось причин не мають можливості виїхати звідти. Найперше тимчасово переміщеним особам слід звертатися до місцевої влади: це органи місцевого самоврядування або установи виконавчої влади, районні та місцеві державні адміністрації.

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Однак якщо людина перебуває на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, то на сьогодні держава не в змозі забезпечити її потрібною інформацією, а тим більше надати соціальну допомогу, оскільки для її призначення зазвичай необхідна особиста присутність.

Слід пам’ятати, що в Україні з 1 січня 2023 року відбулися певні законодавчі зміни, які впливають на призначення соціальної допомоги. Зокрема, станом на цей час такі допомоги не перепризначуються автоматично, як це було раніше. І тепер людині треба щоразу підтверджувати своє право на отримання виплат від держави.

Що стосується пенсій, то з квітня 2023 року запрацювали зміни до законодавства, покликані захистити права осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Такі громадяни тепер мають право на пенсійні виплати, попри те, чи подали вони документи до пенсійного фонду. Тобто пенсія буде нараховуватись автоматично, щоправда, для отримання цих коштів потрібно звертатися у відділення банків виключно на вільній території України.

Як відомо, з 1 серпня грошові виплати мали призначатися не на одну особу, а на всю сім'ю переселенців, проте ця норма буде діяти тільки з 1 листопада – уряд відклав нововведення щодо виплат переселенцям.

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Зауважимо, українські пенсіонери, які виїхали за кордон і тимчасово там проживають, мають змогу отримати призначені їм пенсії. Йдеться про громадян, які покинули тимчасово окуповані території.

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