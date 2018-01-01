Стрілянина біля суду в Києві: троє поранених є обвинуваченими у справі

За попередньою інформацією, нападники зникли з місця події на автомобілі, який наразі розшукує поліція

Троє поранених внаслідок сьогоднішньої стрілянини біля будівлі Святошинського районного суду Києва є обвинуваченими за незаконне зберігання зброї та протидії господарській діяльності. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України. «Сьогодні приблизно о 14.00 біля будівлі Святошинського районного суду Києва по вул. Жилянській,



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За попередньою інформацією, нападники зникли з місця події на автомобілі, який наразі розшукує поліція

Троє поранених внаслідок сьогоднішньої стрілянини біля будівлі Святошинського районного суду Києва є обвинуваченими за незаконне зберігання зброї та протидії господарській діяльності. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України.

«Сьогодні приблизно о 14.00 біля будівлі Святошинського районного суду Києва по вул. Жилянській, 142 сталася стрілянина за участю обвинувачених. За попередньою інформацією, троє осіб отримали поранення та були госпіталізовані», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на 12.00 29 січня 2018 року було призначено чергове засідання по справі за обвинуваченням громадян К., Б., М. у вчиненні злочинів, передбачених ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

«Після закінчення судового засідання сторони покинули приміщення залу на першому поверсі та направилися до виходу з будівлі суду, після чого за кілька метрів від входу прямо на тротуарі сталася стрілянина, в якій було поранено обвинувачених у справі. За попередньою інформацією, нападники зникли з місця події на автомобілі, який наразі розшукує поліція», — зазначили у прес-центрі.

Нагадаємо, сьогодні, біля будівлі Святошинського суду міста Києва сталася стрілянина, в результаті якої постраждали люди.