Біля Святошинського суду у Києві сталася стрілянина, є поранені

За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома групами осіб

У Києві біля будівлі Святошинського райсуду на вулиці Жилянській, 142 сталася стрілянина, у результаті якої одна людина отримала травми. [READ_MORE] Про це повідомляє Поліція Києва у Facebook. Інформація про стрілянину біля суду надійшла о 13:50. «За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома групами осіб: постраждав один



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома групами осіб

У Києві біля будівлі Святошинського райсуду на вулиці Жилянській, 142 сталася стрілянина, у результаті якої одна людина отримала травми.

Про це повідомляє Поліція Києва у Facebook.

Інформація про стрілянину біля суду надійшла о 13:50.

«За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома групами осіб: постраждав один учасник інциденту», - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група.

Вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

«У столиці введено план «перехоплення»: розшукується автомобіль «Хюндай Акцент» або «Опель» сірого кольору, який, імовірно, причетний до скоєння злочину», - підсумували у поліції.

Як повідомляє «Київ оперативний» під час стрілянини постраждали троє осіб.

«Відомо, що стрілянина відбулась під час судового засідання по нелегальній діяльності однієї з транспортних компаній», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, у Києві на вулиці Лагерній у Шевченківському районі сталася стрілянина, в результаті двоє людей отримали вогнепальні поранення, один із них – загинув. Зазначається, що інцидент стався за адресою вулиця Лагерна, 46/48.

У результаті стрілянини у Шевченківському районі Києва загинув охоронець національної лотереї «Фаворит», ще один охоронець отримав поранення.