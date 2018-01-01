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    Біля Святошинського суду у Києві сталася стрілянина, є поранені

    За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома групами осіб
    У Києві біля будівлі Святошинського райсуду на вулиці Жилянській, 142 сталася стрілянина, у результаті якої одна людина отримала травми. [READ_MORE] Про це повідомляє Поліція Києва у Facebook. Інформація про стрілянину біля суду надійшла о 13:50. «За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома групами осіб: постраждав один
    • Сьогодні, 15:25
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    За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома групами осіб

    У Києві біля будівлі Святошинського райсуду на вулиці Жилянській, 142 сталася стрілянина, у результаті якої одна людина отримала травми.

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    Про це повідомляє Поліція Києва у Facebook.

    Інформація про стрілянину біля суду надійшла о 13:50.

    «За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома групами осіб: постраждав один учасник інциденту», - йдеться в повідомленні.

    На місце події виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група. 

    Вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. 

    «У столиці введено план «перехоплення»: розшукується автомобіль «Хюндай Акцент» або «Опель» сірого кольору, який, імовірно, причетний до скоєння злочину», - підсумували у поліції.

    Як повідомляє «Київ оперативний» під час стрілянини постраждали троє осіб.

    «Відомо, що стрілянина відбулась під час судового засідання по нелегальній діяльності однієї з транспортних компаній», - йдеться в повідомленні. 

    Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, у Києві на вулиці Лагерній у Шевченківському районі сталася стрілянина, в результаті двоє людей отримали вогнепальні поранення, один із них – загинув. Зазначається, що інцидент стався за адресою вулиця Лагерна, 46/48.

    У результаті стрілянини у Шевченківському районі Києва загинув охоронець національної лотереї «Фаворит», ще один охоронець отримав поранення. 

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