Біля Святошинського суду у Києві сталася стрілянина, є поранені
- Сьогодні, 15:25
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За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома групами осіб
У Києві біля будівлі Святошинського райсуду на вулиці Жилянській, 142 сталася стрілянина, у результаті якої одна людина отримала травми.
Про це повідомляє Поліція Києва у Facebook.
Інформація про стрілянину біля суду надійшла о 13:50.
«За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома групами осіб: постраждав один учасник інциденту», - йдеться в повідомленні.
На місце події виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група.
Вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
«У столиці введено план «перехоплення»: розшукується автомобіль «Хюндай Акцент» або «Опель» сірого кольору, який, імовірно, причетний до скоєння злочину», - підсумували у поліції.
Як повідомляє «Київ оперативний» під час стрілянини постраждали троє осіб.
«Відомо, що стрілянина відбулась під час судового засідання по нелегальній діяльності однієї з транспортних компаній», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, у Києві на вулиці Лагерній у Шевченківському районі сталася стрілянина, в результаті двоє людей отримали вогнепальні поранення, один із них – загинув. Зазначається, що інцидент стався за адресою вулиця Лагерна, 46/48.
У результаті стрілянини у Шевченківському районі Києва загинув охоронець національної лотереї «Фаворит», ще один охоронець отримав поранення.