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    Суд арештував чоловіка, який з битою напав на поліцейського

    • Сьогодні, 12:48
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    Чоловіка, який вдарив поліцейського битою по голові, взято під варту
    Фото: Нацполіція
    Чоловіка, який вдарив поліцейського битою по голові, взято під варту

    Поліцейський отримав черепно-мозкову травму

    За клопотанням Київської місцевої прокуратури №5 киянину, котрий з битою напав на працівника поліції, спричинивши останньому відкриту черепно-мозкову травму, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Так, 10.05.2018, рухаючись власним автомобілем по вул. Богатирській, зловмисник створив аварійну ситуацію. Поліцейський, який у поза робочий час став випадковим свідком правопорушення, зробив зауваження та поїхав далі на власній автівці, проте чоловік наздогнав його та машиною перегородив дорогу. Між поліцейським та правопорушником, який перебував разом з товаришами, розпочався словесний конфлікт, в розпал якого останній дістав із салону авто бейсбольну биту та вдарив працівника поліції по голові», - інформують у прокуратурі.

    Після скоєного чоловік втік з місця вчинення злочину, проте був затриманий на вул. Вацлава Гавела у Солом’янському районі столиці.

    На сьогодні за погодження місцевої прокуратури Оболонським УП ГУНП в Києві затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 та ч. 4 ст. 296 КК України та обрано запобіжний захід.

    Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

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    Суд арештував чоловіка, який з битою напав на поліцейського
    Суд арештував чоловіка, який з битою напав на поліцейського
    Суд арештував чоловіка, який з битою напав на поліцейського
    Суд арештував чоловіка, який з битою напав на поліцейського

    Раніше повідомлялося, що в Оболонському районі столиці водій автомобіля «Фольксваген» ударив по голові поліцейського, за те що той зробив йому зауваження.

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