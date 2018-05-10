У Києві побили поліцейського через зауваження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій «Фольксвагена» витягнув із салону автомобіля бейсбольну биту та вдарив нею працівника поліції по голові

В Оболонському районі столиці водій автомобіля Фольксваген ударив по голові поліцейського, за те що той зробив йому зауваження.

Про це повідомляє поліція Києва.

Повідомляється, що на заправці, що на вулиці Богатирській, водій автомобіля «Фольксваген» порушував правила дорожнього руху і створював аварійну ситуацію. Працівник поліції зробив зауваження водію, той з двома пасажирами агресивно відреагували на критику.

Зловмисник наздогнав поліцейського, який перебував за кермом на проспекті Степана Бандери та перекрив йому подальший рух. Коли правоохоронець вийшов із автомобіля, троє чоловіків почали кричати на нього, використовуючи нецензурну лайку. У розпалі конфлікту водій «Фольксвагена» витягнув із салону автомобіля бейсбольну биту та вдарив нею працівника поліції по голові.

На даний момент 26 річний співробітник полку поліції спеціального призначення перебуває в лікарні, в нього відкрита черепно-мозгова травма.

Зловмисника затримали на бульварі Вацлава Гавела, у Солом'янському районі Києва. Ним виявився 18-річний чоловік. Свої дії він відмовився пояснювати.