Суд щодо церковного МАФу на території музею історії перенесено на березень



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Капличка біля фундаменту Десятинної церкви, який УПЦ Московського патріархату називає «Десятинним Храмом Пресвятої Богородиці»

Заплановане на 21 лютого засідання суду не відбулося

21 лютого в Окружному адміністративному суді міста Києва мало відбулося судове засідання з розгляду справи за позовом Національного музею історії України до Міністерства юстиції України та державного реєстратора департаменту державної реєстрації Мінюсту Михайла Сіволіна про визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію прав від 24 липня 2013 року на церковний МАФ Московського патріархату на території музею.

Як повідомляється на сайті музею, через хворобу судді засідання не відбулося, а було перенесене на 26 березня, на 10:00.

Справу веде суддя Євген Аблов.

Раніше апеляційний суд зобов'язав суд першої інстанції продовжити розгляд справи щодо незаконного МАФу на території музею.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Національний музей історії України подав позов до Окружного Адміністративного суду Києва щодо визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на незаконно побудовану нежитлову будівлю на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні музею.

Національний музей вважає протиправним рішення Державного реєстратора від 24 липня 2013 року, за яким за релігійною громадою УПЦ (МП) «Десятинний храм Пресвятої Богородиці» зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, каплицю, загальною площею 133,2 кв. м за адресою вул. Володимирська, 2.

Як повідомляв «Главком», скандал навколо зведення каплички біля фундаменту Десятинної церкви, який УПЦ Московського патріархату називають «Десятинним Храмом Пресвятої Богородиці», тягнеться з 2005-го року. Конфлікт між релігійною громадою і музейниками з одного боку і релігійною громадою УПЦ (МП) загострився після 25 січня 2018 року, коли представники націоналістичних організацій демонтували інформаційний борд каплиці. Активісти у балаклавах зрізали стенд каплиці. Вони також спалили паперові повідомлення, які зберігалися під склом. Активісти вимагають зруйнувати незаконну каплицю і повернути землю під будівлею під контроль Національного музею історії України.

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