Російський піп із Санта-Барбари. За що скандального Гедеона депортували в Америку

Українці у соцмережах переважно радіють висилці одіозного Юрія Харона (єпископа УПЦ МП Гедеона)

Агітував за «рускій мір» з американським паспортом

У середу о 6:30 ранку Юрія Харона (єпископа УПЦ МП Гедеона), настоятеля так званого Десятинного монастиря депортували з України. Батюшку, який прилетів до Києва зі США через Франкфурт, відправили зворотним рейсом до цього ж міста. Потім священнослужитель відбув назад до США.

Напередодні ввечері в аеропорту «Бориспіль» у Гедеона вилучили паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Прикордонники пояснили свої дії наявністю в архієрея Російської церкви одразу декількох громадянств, що робить неможливим його підданство Україні. Згідно із протоколом, паспорт громадянина України Юрія Харона з 24 січня цього року «перебуває на обліку втрачених, викрадених, оголошених недійсними паспортних документів та підлягає вилученню».

«Владику депортували у США! Вели до літака озброєні автоматники як злочинця!», йшлося у повідомленні на сторінці Гедеона у Facebook. Щоправда, на відео, оприлюдненому згодом Держприкордонслужбою, жодного автоматника, який би супроводжував представника московської церкви до літака, не видно.

Російські ЗМІ очікувано відразу ж підхопили новину про депортацію архієрея РПЦ і подають це як тиск на вірян. Українці ж у соцмережах переважно радіють висилці одіозного батюшки.

Єпископ Російської церкви з американським паспортом

МАФ чи «Десятинний монастир»

За інформацією офіційного сайту Російської православної церкви , Юрій Харон народився в Одесі 10 червня 1960 року, у цьому місті здобув середню освіту. Наприкінці 70-х – початку 80-х служив у радянській армії. Після демобілізації ніс послух псаломщика-паламаря в Свято-Петро-Павлівському кафедральному соборі Луганська. Потім перейшов до кліру Курської єпархії. У жовтні 1987 року отримав постриг у монахи з ім'ям Гедеон. До кінця 80-х був настоятелем кількох храмів у Тюменській області. А з початку 90-х до 1999 року був кліриком Американської православної церкви, служив у Сан-Франциско і Санта-Барбарі. Потім повернувся до України, де став штатним священиком Свято-Ільїнського храму у Києві. У 2000 році закінчив Київську духовну семінарію, а за два роки екстерном і Київську духовну академію. У червні 2018 року отець Гедеон був висвячений у єпископи.

З 2005 року Гедеон є намісником так званого Десятинного монастиря Московського патріархату – незаконно зведеної будівлі на території музею історії України. Громадські активісти і музейники кілька років поспіль у судовому порядку намагаються добитися знесення церковного МАФа, який Московський патріархат встановив 14 років тому, а потім декілька разів перебудовував і укріплював. Скандали навколо спочатку тимчасового намету, а потім і повноцінної споруди спалахували час від часу з моменту заснування «храму». Минулого року Гедеон навіть погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати «монастир». Окрім того через суд єпископ Російської церкви намагається визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 19 квітня 2018 року «Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні». У розслідуванні програми «Наші гроші» рівно рік тому журналісти виявили, що владика володіє у Києві двома квартирами, має автомобілі Porsche Cayenne і Volksvagen Multivan загальною вартістю не менше 3 млн грн. Свого часу представник російської церкви заснував організацію «Вірне козацтво», представники якої брали участь в акціях Антимайдану. Лідером цієї організації є Олексій Селіванов, який, за даними розслідувачів, нині працює у так званому МВС терористичної «ЛНР». Через свої проросійські погляди Гедеон потрапив до бази сайту «Миротворець».

Через свої проросійські погляди Гедеон потрапив до бази сайту «Миротворець»

Громадянин США і не тільки

«Главком» рік тому писав про чергове загострення навколо так званого Десятинного монастиря. Саме тоді ще архімандрит Гедеон звертався до… президента США Дональда таке дивне звернення тим, що отець Гедеон довгий час служив у США, однак подробиць про його громадянство не повідомляли. Навіть сьогодні Гедеон висловлює нерозуміння тим, чому його відправляють до Америки. «Чому до США? Хто мене там чекає?», - питав він прикордонника, який у «Борисполі» повідомив архієрею про депортацію. «Авіакомпанія нам надала інформацію, що ви на рейс із Франкфурта реєструвалися за американським паспортом», - спокійно відповів прикордонник представнику Російської церкви.

Примітно, що заступилася за єпископа Гедеона, перш за все, не церква Московського патріархату в Україні, а безпосередньо РПЦ. Заступник глави синодального Відділу у зв’язках РПЦ із суспільством та ЗМІ Вахтанг Кипшидзе висловив надію, що США не залишать без уваги висилку свого громадянина з України.

Але американський паспорт не єдиний у Юрія Харона. Минулого року народний депутат Ігор Луценко заявляв про наявність у скандального батюшки також російського громадянства. Ця інформація навіть розміщена на сайті Миротворець». Проте з опублікованої копії першої сторінки російського паспорта можна зробити висновок, що дія того документа вже спливла, а чи видавали Гедеону новий паспорт з двоголовим орлом, не відомо. Окрім того, депутат заявляв про те, що український паспорт архієрея церкви Московського патріархату в Україні недійсний. Мовляв, він не звертався до президента з проханням надання громадянства як іноземний громадянин, а значить українське громадянство отримав у сумнівний спосіб. Щоправда, тоді мова йшла про внутрішній паспорт.

Паспорти Юрія Харона

На своїй сторінці у Facebook владика Гедеон дякує за молитви во славу «Української православної церкви» і обіцяє повернутися в Україну.

Михайло Глуховський, «Главком»