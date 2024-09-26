Суд виніс вирок чоловіку, який вбив співмешканку через ревнощі

Суд ухвалив обвинувальний вирок та призначив чоловікові покарання у виді позбавлення волі строком на вісім років

Чоловік схопив кухонний ніж та завдав ним жінці 33 удари в область шиї та обличчя

До 8 років позбавлення волі засуджений мешканець Київщини, який вбив співмешканку через ревнощі

34-річний мешканець Київщини, який вбив співмешканку через ревнощі, засуджений до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Прокурори у суді довели, що у липні минулого року в селі Шевченкове Броварського району під час вживання алкогольних напоїв між співмешканцями на ґрунті ревнощів виник конфлікт.

Чоловік схопив кухонний ніж та завдав ним жінці 33 удари в область шиї та обличчя. Від отриманих колото-різаних поранень потерпіла померла на місці.

Врахувавши повні й обґрунтовані докази, надані прокурорами, суд ухвалив обвинувальний вирок та призначив чоловікові покарання у виді позбавлення волі строком на вісім років.

Раніше повідомлялося, на Київщині сусідська сварка переросла в стрілянину, внаслідок якої один із сусідів опинився в лікарні, а інший – у відділку поліції.

Нагадаємо, в одному з комплексів відпочинку на Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкона.За даними правоохоронців, 24 вересня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів з балкону в одному з комплексів відпочинку на Вишгородщині.

Поліцейські встановили фігуранта. Ним виявився 36-річний мешканець столиці. В момент прибуття поліції він перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Потерпілі від його дій відсутні. Поліція вилучає зброю, яка буде скерована на проведення експертизи.