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На Київщині конфлікт сусідів переріс у стрілянину (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині конфлікт сусідів переріс у стрілянину (відео)
У якийсь момент учасник конфлікту вистрелив опоненту в ногу
фото: скріншот

Під час словесної перепалки один із чоловіків відкрив стрілянину і влучив опоненту в коліно

На Київщині сусідська сварка переросла в стрілянину, внаслідок якої один із сусідів опинився в лікарні, а інший – у відділку поліції. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

На оприлюднених кадрах видно як троє чоловіків емоційно спілкується біля машин. Один з них намагається заспокоїти інших. У якийсь момент учасник конфлікту вистрелив опоненту в ногу.

 

За словами правоохоронців, інцидент стався 25 вересня близько 18 години в дворі багатоповерхівки міста Вишневе. Як попередньо встановили на місці правоохоронці, між двома сусідами відбулась суперечка, під час якої один витягнув пістолет та зробив постріл в ногу опонентові.

Потерпілий отримав проникаюче поранення та наразі перебуває у лікарні. Також відомо, що фігурант здійснив постріл із зареєстрованого пристрою для відстрілу гумових куль. Зловмисника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в одному з комплексів відпочинку на Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкона.

За даними правоохоронців, 24 вересня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів з балкону в одному з комплексів відпочинку на Вишгородщині.

Поліцейські встановили фігуранта. Ним виявився 36-річний мешканець столиці. В момент прибуття поліції він перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Потерпілі від його дій відсутні. Поліція вилучає зброю, яка буде скерована на проведення експертизи.

 

Теги: Київ стрілянина конфлікт чоловік поліція

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