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Чоловік влаштував стрілянину в комплексі відпочинку на Київщині: деталі інциденту

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чоловік влаштував стрілянину в комплексі відпочинку на Київщині: деталі інциденту
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження
фото: facebook.com/pol.kyivregion

Поліція вилучила зброю, яка буде скерована на проведення експертизи

В одному з комплексів відпочинку на Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкона. Як повідомила поліція Київської області, постраждалих немає.

За даними правоохоронців, 24 вересня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів з балкону в одному з комплексів відпочинку на Вишгородщині.

Поліцейські встановили фігуранта. Ним виявився 36-річний мешканець столиці. В момент прибуття поліції він перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Потерпілі від його дій відсутні. Поліція вилучає зброю, яка буде скерована на проведення експертизи.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. 

Нагадаємо, у Голосіївському районі міста Києва сталася стрілянина між чоловіками. Попередньо відомо, що сутичка відбулася біля житлового комплексу «Амурський» на вул. Юлії Здановської. Ймовірно, люди посварилися через собаку і одна із сторін конфлікту вистрілила декілька разів з травматичного пістолета у свого опонента.

Також під час комендантської години в Києві двоє молодиків прийшли на заправку, щоб купити там алкоголь. Після того, як їм відмовили у продажі спиртного, хлопці напали на працівника АЗС. Внаслідок цього у заправника закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Однак, після побиття зловмисники не зупинились та продовжили хуліганські дії. Вони розбили мобільний телефон потерпілого.  

До слова, чоловіку, який у середу, 18 вересня, вчинив стрілянину на київській автозаправці, оголосили підозру за чотирма статтями. Повідомляється, що чоловіка підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів.

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Теги: стрільба Київщина поліція чоловік стрілянина

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