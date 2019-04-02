Суд випустив з-під варти підозрюваного у вбивстві співробітника держохорони



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Боксер Петро Очеретяний у суді, архівне фото

Суд відпустив підозрюваного у вбивстві під нічний домашній арешт

Печерський суд Києва випустив з-під варти боксера Петра Очеретяного, підозрюваного в убивстві працівника Управління державної охорони (УДО) Василя Хмелюка.

Про це «Українській правді» повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, Печерський суд Києва розглядав клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (термін спливає 2 квітня - ред), однак у позитивному рішенні відмовив.

«Суд оголосив лише результативну частину; у задоволенні клопотання відмовим та обрав йому домашній арешт з 23.00 до 6.00 з обов’язками. Повний текст ухвали буде оголошено 5 квітня», – зазначила Максимець.

Вона додала, що прокуратура з таким рішенням не погоджується і готує апеляцію.

Нагадаємо, що 2 січня внаслідок сутички на вулиці Саперне поле в Києві колишній боксер Петро Очеретяний ударом у голову вбив військовослужбовця Управління державної охорони України Василя Хмелюка.

Печерський суд виніс рішення про взяття підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень. Згодом підозрюваний вніс заставу. Прокуратура це рішення оскаржила.

Наприкінці січня суд знову арештував боксера, підозрюваного у вбивстві співробітника УДО.