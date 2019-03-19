Суд заборонив у Києві шапіто з тваринами



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Суд підтвердив законність рішення столичної влади про заборону шапіто з тваринами

У Києві заборонили пересувні цирки з тваринами. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook ініціатор громадської організації UAnimals Олександр Тодорчук.

Сьогодні, 19 березня, окружний адміністративний суд підтвердив законність рішення Київської міської держадміністрації про заборону шапіто з тваринами.

«Циркові лоббі відмовилися від своїх спроб повернути в столицю знущання. Дякую активістам UAnimals, КЕКЦ та усім-усім, хто бореться за гуманність!», - написав Тодорчук.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Кабінет міністрів розглянув та схвалив запропоновані Міністерством екології та природних ресурсів України зміни до законодавства, що передбачають заборону використання диких тварин у цирках.

Раніше у Вінниці депутати міської ради на черговій сесії ухвалили рішення про заборону розміщення на території міста заїжджих пересувних цирків-шапіто, до шоу яких залучають тварин.