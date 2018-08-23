У Вінниці заборонили цирки-шапіто з тваринами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вінницька міська рада підтримала петицію вінничан і ухвалила відповідне рішення

Сьогодні, 23 серпня, депутати міської ради на черговій сесії прийняли рішення про заборону розміщення на території міста заїжджих пересувних цирків-шапіто, до шоу яких залучають тварин. Департамент культури Вінницької міської ради відреагував на відповідну петицію від вінничан, яка лише за добу набрала понад 350 голосів, необхідних для її розгляду, та виніс це питання на розгляд депутатів.

Про це інформує прес-служба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».

1 серпня було зареєстровано петицію до Вінницької міської ради щодо припинення надання дозволів на розміщення таких цирків-шапіто на території міста. Буквально за добу петиція набрала 369 голосів із 350 потрібних.

Петиція буда ініційована зоозахисниками та активістами після того, як до Вінниці приїхав цирк, з вольєру якого втекла слониха Майя, яка блукала вулицями Вишеньки. Це набуло широкого розголосу у соціальних мережах і медіа та викликало обурення вінничан, які провели декілька пікетів проти знущання над тваринами. Активісти переконані, що перевезення тварин, їх дресирування і утримання в тісних вольєрах не є гуманними. І їх використовують суто для заробітку. Крім того, у багатьох країнах Європи (Австрія, Польща, Великобританія, Бельгія) діє заборона на використання диких тварин у цирках. А журналісти одного з інтернет-видань провели розслідування, з’ясувавши, що цей цирк, який в липні гастролював у Вінниці, незаконно експлуатує слониху-утікачку: після багаторічної роботи у цирку Берліна вона мала бути передана на реабілітацію у зоопарк Карлсруе. Про це їм повідомили німецькі зоозахисники з організації Aktionsbündnis - Tiere gehören nicht zum Circus.

«Місто Вінниця позиціонує себе як європейське місто, а в багатьох європейських містах ще починаючи з 2002 року було прийнято рішення про заборону використання дресированих тварин у цирках шапіто. У 2016 році таку ініціативу підтримали й українські міста Київ, Львів, Рівне, Луцьк. Там рішеннями міських рад було заборонено перебування на території міст цирків-шапіто з тваринами. На сьогоднішній день такі стихійні цирки із тваринами перебувають на території України із документами про приватну діяльність або окремих юридичних осіб», - зазначає директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук.

На черговій сесії міської ради вінницькі депутати підтримали рішення заборонити розміщення на території міста пересувних цирків-шапіто, в яких для шоу використовують тварин.