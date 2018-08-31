Суд задовольнив відвід судді у справі водія Hummer, який збив у Києві дівчинку



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Водій елітного позашляховика Кирило Островський, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину

Справу передали на авторозподіл

Апеляційний суд Києва задовольнив прохання захисту про відвід судді у справі Кирила Островського, який збив на смерть 10-річну дівчинку на пішохідному переході.

Про це «Українській правді» повідомила адвокат звинуваченого Анна Литвин.

«Справу передали на авторозподіл», - сказала вона.

Захист просив про відвід одного із суддів колегії через те, що він нібито має родинний зв’язок із представниками слідчої групи, йдеться у повідомленні. Суд відбувся без представників прокуратури. За словами адвоката, вони не дочекалися прокурорів.

Дата наступного засідання невідома. Як повідомляє ЗМІ, 21 вересня закінчується термін тримання під вартою Островського. За словами адвоката, якщо до закінчення цього терміну не оберуть нового суддю, тоді захист подаватиме скаргу на обрання запобіжного заходу до суду першої інстанції.

Крім того, Литвин додала, що сім’я Островського морально і матеріально підтримує сім’ю загиблої дитини.

Нагадаємо, 26 липня суд взяв під варту на два місяці водія Hummer Кирила Островського, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину.

Раніше стало відомо, що водій автомобіля Hummer відмовився надати поліції всі біологічні зразки.

Згодом у нього все ж було відібрано зразки для експертизи.

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