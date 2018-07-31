У мажора, який на Hummer збив дитину, відібрано зразки для експертизи



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Фото: РБК-Україна Водій елітного позашляховика Кирило Островський, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину

Отримання зразків для експертизи здійснено експертом Київського міського бюро СМЕ за участі адвоката

У понеділок, 30 липня, Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у водія автомобіля Hummer, який підозрюється у вчиненні ДТП на бульварі Лесі України, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.

Цього ж дня рішення суду про примусовий відбір зразків виконано. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомлялося, після затримання підозрюваний у ДТП пройшов тест на драгер, після чого був доставлений до Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, де надав зразки сечі.

Тест на Драгер, а також результати лабораторного аналізу зразків сечі не виявили вмісту алкоголю та наркотичних речовин в організмі підозрюваного.

Разом з тим, оскільки водій відмовився добровільно надати інші біологічні зразки, які повинні бути у достатній кількості для здійснення порівняльного дослідження та забезпечення безсумнівності їх походження від особи підозрюваного, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про їх примусовий відбір.

Отримання зразків для експертизи здійснено експертом Київського міського бюро СМЕ за участі адвоката. За результатами слідчої дії складено протокол, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, 26 липня суд взяв під варту на два місяці водія Hummer Кирила Островського, який у центрі Києва збив на смерть 10-річну дитину.

Раніше стало відомо, що водій автомобіля Hummer відмовився надати поліції всі біологічні зразки.

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