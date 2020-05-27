Суд знову заарештував скандальне «будівництво Білозір»



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Будівництво на вул. Мирній, 2/1 Фото: ЛУН

Суд заарештував забудову і заборонив проводити там будь-які будівельні роботи

Сьогодні, 27 травня, суд в черговий раз заарештував незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Мирній, 2/1 у Києві, відоме як «будівництво Білозір».

Про це повідомив радник мера Києва Максим Бахматов на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що на судовому засіданні «було дуже цікаво».

«Представник забудовника спокійно і чітко пояснював, що порушень поверховості немає. І будівля не 12-поверхова, а 4 поверхи. Все, що вище - антресоль… А ще просив не накладати арешт, адже він буде відлякувати потенційних інвесторів. Бо, як видно з сайтів продажу нерухомості, вони вже продають квартири на 10 поверсі, і басейном на 11 поверсі…», - розповів Бахматов.

Суд заарештував забудову і заборонив проводити там будь-які будівельні роботи.

Бахамтов не виключає, що забудовник знову оскаржуватиме це рішення.

Нагадаємо, 4 травня Шевченківський районний суд Києва скасував арешт незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Мирній, 2/1 у Києві, що був накладений ухвалою слідчого судді від 7 квітня 2020 року.

31 березня Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Києва скасовано право на початок будівельних робіт та реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації на вулиці Мирній, 2/1.

20 квітня стало відомо про арешт будівництва.

Ділянка на вул. Мирній, 2/1 належить до території житлової садибної забудови, де дозволено будівництво житлових будинків не вище 4 поверхів. Разом з тим там будується 11-поверховий будинок (див фото).

Суд скасував арешт об’єкта на вул. Мирна, 2/1 за клопотанням обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Зелений замок», який на даний час є користувачем та замовником забудови вказаної ділянки. Засновниками ОК ЖБК «Зелений замок» є син Оксани Білозір Ярослав Недзельський та колишня помічниця нардепа Білозір (у 2007-2008 рр) Мар’яна Грабінська, а також Іван Влад і Йозеф Москович. Влад і Московіч разом є співзасновниками ще трьох кооперативів – «Пріма Естейт», «Прем’єр Крістал» і «Ексон Прем’єр Шулявська» (зводить ЖК у сквері біля ст. м. «Шулявська»).