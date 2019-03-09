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    «Тарас. Повернення»: у Києві відбудеться спеціальний показ фільму про Кобзаря

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    Кадр із фільму&nbsp;<span lang="UK">&laquo;Тарас. Повернення&raquo;</span> - «Тарас. Повернення»: у Києві відбудеться спеціальний показ фільму про Кобзаря
    Кадр із фільму «Тарас. Повернення»

    Фільм розповідає про останні 3 місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані

    Сьогодні, 9 березня, у Національному музеї Тараса Шевченка до 205-ї річниці народження великого Кобзаря відбудеться показ художнього фільму «Тарас. Повернення».

    Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Показ пройде 9 березня 2019 року о 18:00. Про це повідомляється на сторінці Національного музею Тараса Шевченка у Facebook.

    Зйомки фільму проходили в Києві, Одесі, у Білгород-Дністровську на території Аккерманської фортеці та Мангистауській і Алматинській областях у Казахстані.

    Одеська кіностудія повністю забезпечила знімальний процес технічним обладнанням, унікальними історичними костюмами, а також організувала зйомки у своїх павільйонах.

    Фільм розповідає про останні 3 місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані. Того літа поет, засланий на військову службу в російській царській армії, отримує повідомлення від друзів із Петербургу: його помилував особисто цар Олександр II. Однак військове керівництво Новопетрівського форту не поспішає повідомляти Тараса про це й видавати указ про звільнення. Більш того, таємний агент з Петербургу намагається зробити все, щоби поет залишився тут назавжди.

    Автором сценарію та режисером цього фільму став актор, літератор та режисер Олександр Денисенко. Його сценарій у 2012 році переміг у Міжнародному конкурсі кіносценаріїв, присвяченому 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Оператором виступив Олександр Кришталович.

    Ролі у фільмі виконують: Борис Орлов (саме він грає Кобзаря), Богдан Бенюк, Олександр Пожарський, Роман Луцький, Ганна Топчій, Акнієт Оринтай.

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