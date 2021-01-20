Тариф не змінився, а платіжки за опалення шокують. Киянам дали пояснення

Киянам нагадали, що в минулому опалювальному сезоні діяла газова «знижка»

Кияни отримали платіжки за опалення у грудні 2020 року і були дуже здивовані. Попри те, що тариф не змінювався, нарахування за опалення у грудні 2020 року вищі, ніж у грудні 2019-го.

Мешканці Києва з питанням про причину цього почали звертатися до КП «Київтеплоенерго».

Разом із Центром комунального сервісу Київтеплоенерго надало загальне роз’яснення.

«В опалювальному сезоні 2020/2021 року діє той же тариф на опалення, що і в минулому опалювальному сезоні. Тобто вартість 1 Гкал тепла не змінилась і коштує 1654,41 грн. Однак в минулому опалювальному сезоні діяла газова «знижка», запроваджена урядовою постановою № 1082. Згідно з цією постановою у вартості теплоенергії коригувалась ціна газу відповідно до ринкової ціни. Тому на опалення у грудні минулого року кияни отримали газову «знижку» у розмірі 22% і замість 1654,41 грн/Гкал сплачували 1290,44 грн/Гкал», - зазначили комунальники.

Вони також нагадали, що минула зима була аномально теплою. Грудень 2020 року був в середньому на 3 градуси теплішим, ніж в 2019 році.

Комунальники розглянули, як змінились нарахування при незмінному тарифі на прикладі платіжки, яку отримали мешканці будинку на вул. Оноре де Бальзака, 14.

«Опалювальна площа однієї з квартир цього будинку становить 52,9 кв. м. За опалення в грудні 2019 року її власники сплатили на 790 грн менше, ніж за опалення в грудні 2020 року. Чому? По-перше, в новому опалювальному сезоні припинила дію урядова постанова і газова «знижка». По-друге, грудень цього року був холоднішим, ніж минулорічний. Якщо у грудні 2019 року середньомісячна температура була на рівні +2,7°С, то у грудні 2020 року вона становила –0,6°С. Це і призвело до збільшення споживання теплоенергії для зазначеної квартири: у грудні 2019 р. — 1,0008 Гкал, у грудні 2020 р. — 1,2582 Гкал. Відповідно змінились і нарахування: замість 1290 грн в грудні 2019 року, 2080 грн — грудні 2020-го», - пояснили в Київтеплоенерго.

Комунальники нагадали, що у мешканців столичних багатоповерхівок є можливість долучитися до міських програм з енергозбереження, щоб підвищити енергоефективність будинку та як результат – зменшити витрати на комунальні послуги. Ознайомитися з програмами можна за посиланням: https://bit.ly/3qenIZV.

Якщо виникають запитання з нарахувань за опалення чи гарячу воду, киянам радять до Комунального концерну «Центр комунального сервісу» на: