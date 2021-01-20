Перехід на індивідуальне опалення. Скільки це коштує…

У середньому перехід на індивідуальне опалення для однокімнатної квартири обійдеться у тисячу доларів

В Україні триває масовий перехід жителів багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення. У матеріалі «Главкому» експерти розповіли скільки це коштуватиме.

Вони зазначають, що стрімка деградація централізованої системи опалення спонукає мешканців багатоповерхівок до масового переходу на індивідуальне опалення, переважно газове.

Зі слів директора департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради Михайла Смушака, перехід на автономне опалення для однокімнатної квартири у середньому обійдеться у 27 тис. грн.

«У газових трубах будинку бракуватиме тиску, тому доведеться міняти газопровід по фасаду (це ще плюс 100 тис. грн на всіх співвласників будинку). За внутрішньобудинкові стояки з кожної квартири доведеться заплатити 2-2,5 тис. грн, за встановлення лічильника та реконструкцію труб у квартирі – ще близько 5 тис. грн», – пояснив експерт.

Крім того, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, скільки у середньому обійдеться переведення на індивідуальне опалення однієї квартири.

«У середньому переведення на індивідуальне опалення одного помешкання обійдеться десь близько 25-27 тис. грн – у цю суму також входить вартість розробки паперового проєкту», – зазначив мер.

Він підкреслив, що постачальники газу «вимагають реконструкції й газових мереж.

«У кожному будинку вартість цих робіт різна. Проблема у тому, що у деяких будинках доведеться встановити труби більшого діаметра. Одне діло, коли газ використовується для конфорки газової плити для приготування їжі, а друге – коли треба збільшити кількість газу, який буде поступати у будинок на опалення квартир. Тобто потрібно збільшити пропускну здатність газової труби, інакше котли вище третього поверху не будуть працювати», – пояснив Марцінків.