Кличко закликає Зеленського не допустити кризу через зростання тарифів на тепло

Через нові ціни на газ тепловики змушені будуть переглядати тарифи на теплопостачання

Голова Асоціації міст України, мер столиці Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом не допустити кризу у системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів. Про це повідомляється на сайті Асоціації міст України.

У зверненні, зокрема, зазначено, що вартість природного газу для виробників тепла у грудні 2020 року склала 6103,1 грн/тис м3 (без ПДВ та інших надбавок), але у тарифі на тепло для населення враховується вартість природного газу 4048,5 грн/тис м3 (без ПДВ та інших надбавок). Також постійно зростає вартість послуги з розподілу природного газу.

«Таке зростання вартості природного газу та послуги з розподілу природного газу, ціни електричної енергії, збільшення розміру мінімальної заробітної плати (згідно із законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») вимагає перегляду тарифів на теплову енергію та комунальні послуги в бік їх суттєвого збільшення. Оскільки за таких умов підприємства теплопостачання не зможуть існувати з діючими на сьогодні тарифами. А перегляд тарифів на теплопостачання для населення призведе до їх зростання майже у півтора рази», - йдеться у повідомленні.

Раніше Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні встановив граничну ціну на природний газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн/м3 та вартість послуги на розподіл природного газу не більше 1,79 грн/м3.

«АМУ наголошує, що таке рішення не вирішує питання ціни природного газу у тарифі на теплопостачання для населення. А ухваливши таке рішення, Уряд розділив громадян України на дві категорії: тих, хто використовує природний газ для власних потреб, в тому числі індивідуального опалення, та тих, хто користується централізованим теплопостачанням, у вартість якого враховується ринкова ціна на природний газ», - зазначає у зверненні Віталій Кличко.

Він також наголосив, що Асоціація міст України ще 28 грудня 2020 року звернулася до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням не допустити зростання вартості природного газу для підприємств теплокомуненерго.

«На жаль, уряд не почув аргументів і фактично переклав вирішення проблеми на органи місцевого самоврядування, тобто на бюджети територіальних громад. Але на місцевому рівні такі проблеми вирішити неможливо через відсутність механізму та коштів. Адже на кінець 2020 року заборгованість підприємств теплопостачання за спожитий природний газ вже склала 43,7 млрд грн, що майже на 9 млрд грн більше ніж на початок опалювального сезону», - підкреслив голова АМУ.

Збільшення вартості природного газу для підприємств теплопостачання погіршить їхню спроможність його оплачувати. А недосягнення підприємствами ТКЕ рівня розрахунків у 90 відсотків спричинить припинення газопостачання з боку НАК «Нафтогаз України». Така ситуація загрожує припиненням послуг з теплопостачання в населених пунктах України населенню і об’єктам соціальної сфери.

Окрім того, значне зростання вартості комунальних послуг призведе до суттєвого збільшення видатків з державного бюджету на виплату пільг та субсидій, зростання заборгованості населення за комунальні послуги, а також до соціального незадоволення у суспільстві.

Додамо, що Кабмін готує важливе рішення для споживачів, які опалюють будинки електрикою.