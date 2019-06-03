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    Новини

    Тиждень почався з аварій: без холодної води будинки на трьох вулицях Києва (адреси)

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    Тиждень почався з аварій: без холодної води будинки на трьох вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    У понеділок, 3 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Перемоги, 9, 9/47;
    • вул. Петра Сагайдачного, 25, 25А, 25Г;
    • вул. Академіка Грекова, 15А, 26.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, сьогодні у Києві на вулиці Діловій, 6 прорвало трубопровід, внаслідок чого стався виток води на поверхню.

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