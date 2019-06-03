Аварія у центрі Києва: через прорив труби затопило вулицю (відео)



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Прорив трубопровода на Діловій Фото: телеканал Київ

Аварійні пошкодження трубопровода на вулиці Діловій вже не вперше

У понеділок, 3 червня, у Києві на вулиці Діловій, 6 прорвало трубопровід, внаслідок чого стався витік води на поверхню.

По вулиці Діловій течуть потоки.

Як повідомляє прес-служба КП «Київтеплоенерго», пошкодження трубопроводу сталося о 09:26, під час проведення гідравлічних випробувань на теплоджерелі ТЕЦ-5.

Постраждалих немає.

«Працівники аварійно-відновлювальної бригади «Київтеплоенерго» оперативно відключили теплоносій і продовжують випробування. Ремонтні роботи буде розпочато відповідно до графіку», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 квітня через аварійні пошкодження на магістральних тепломережах потоки гарячої води текли вулицею Ділова. Крім того, посеред дороги утворилося велике провалля.

30 травня на Залізничному шосе у Києві стався прорив трубопроводу, внаслідок чого вулицю затопило.

Як повідомлялося, У Києві створили карту ремонту теплових мереж, де кияни можуть бачити скільки і в яких мікрорайонах проходитиме цьогорічна модернізація комунікацій.

На цей літній період столична влада запланувала виконати масштабну програму модернізації теплових мереж і обладнання. Виділено більше 500 млн грн на ці роботи. «Київтеплоенерго» вже приступило до виконання робіт. Загальна протяжність заміни – понад 130 км.