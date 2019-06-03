  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аварія у центрі Києва: через прорив труби затопило вулицю (відео)

    • Розсилка
    Прорив трубопровода на Діловій - Аварія у центрі Києва: через прорив труби затопило вулицю (відео)
    Прорив трубопровода на Діловій
    Фото: телеканал Київ

    Аварійні пошкодження трубопровода на вулиці Діловій вже не вперше

    У понеділок, 3 червня, у Києві на вулиці Діловій, 6 прорвало трубопровід, внаслідок чого стався витік води на поверхню.

    По вулиці Діловій течуть потоки.

    Як повідомляє прес-служба КП «Київтеплоенерго», пошкодження трубопроводу сталося о 09:26, під час проведення гідравлічних випробувань на теплоджерелі ТЕЦ-5.

    Читайте також

    Постраждалих немає.

    «Працівники аварійно-відновлювальної бригади «Київтеплоенерго» оперативно відключили теплоносій і продовжують випробування. Ремонтні роботи буде розпочато відповідно до графіку», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що 1 квітня через аварійні пошкодження на магістральних тепломережах потоки гарячої води текли вулицею Ділова. Крім того, посеред дороги утворилося велике провалля.

    30 травня на Залізничному шосе у Києві стався прорив трубопроводу, внаслідок чого вулицю затопило.

    Як повідомлялося, У Києві створили карту ремонту теплових мереж, де кияни можуть бачити скільки і в яких мікрорайонах проходитиме цьогорічна модернізація комунікацій. 

    На цей літній період столична влада запланувала виконати масштабну програму модернізації теплових мереж і обладнання. Виділено більше 500 млн грн на ці роботи. «Київтеплоенерго» вже приступило до виконання робіт. Загальна протяжність заміни – понад 130 км.

    Читайте також
    Київ аварія Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ