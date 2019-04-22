Тиждень почався з аварій: без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)
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Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження
У понеділок, 22 квітня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Борщагівська, 14;
- б-р Кольцова, 7А;
- б-р Вацлава Гавела, 30, 32, 34, 36, 38А, 42, 44;
- вул. Гарматна, 18, 21, 21/30;
- вул. Виборзька, 81-83;
- пров. Машинобудівний, 28.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.