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    Тиждень почався з аварій: без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)

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    Тиждень почався з аварій: без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють на місці пошкодження мережі

    У понеділок, 24 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Науки, 86, 88, 90;
    • вул. Івана Микитенка, 9, 9Б, 11, 13, 15, 15А;
    • вул. Курнатовського, 15;
    • вул. Машинобудівна, 50;
    • вул. Полковника Шутова, 1, 3, 4, 4А, 9, 9А;
    • пр-т. Перемоги, 55.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 21 червня через аварії залишилися без води будинки на восьми вулицях Києва.

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