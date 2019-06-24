Тиждень почався з аварій: без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади працюють на місці пошкодження мережі
У понеділок, 24 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Науки, 86, 88, 90;
- вул. Івана Микитенка, 9, 9Б, 11, 13, 15, 15А;
- вул. Курнатовського, 15;
- вул. Машинобудівна, 50;
- вул. Полковника Шутова, 1, 3, 4, 4А, 9, 9А;
- пр-т. Перемоги, 55.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, 21 червня через аварії залишилися без води будинки на восьми вулицях Києва.