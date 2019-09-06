Ні дня без аварій: у Києві без води будинки на п’яти вулицях (адреси)
Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
У п’ятницю, 6 вересня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Татарська, 21;
- пр-т. Правди, 78;
- вул. Круглоуніверситетська, 19/28, 22;
- вул. Виборзька, 28;
- вул. Гарматна, 38.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні Київводоканалу.
Нагадаємо, 5 вересня через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва.
Раніше компанія оголосила, де цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання.