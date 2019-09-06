Ні дня без аварій: у Києві без води будинки на п’яти вулицях (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

У п’ятницю, 6 вересня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Татарська, 21;

пр-т. Правди, 78;

вул. Круглоуніверситетська, 19/28, 22;

вул. Виборзька, 28;

вул. Гарматна, 38.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні Київводоканалу.

Нагадаємо, 5 вересня через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва.

Раніше компанія оголосила, де цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання.