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    Ні дня без аварій: у Києві без води будинки на п’яти вулицях (адреси)

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    Ні дня без аварій: у Києві без води будинки на п’яти вулицях (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    У п’ятницю, 6 вересня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Татарська, 21;
    • пр-т. Правди, 78;
    • вул. Круглоуніверситетська, 19/28, 22;
    • вул. Виборзька, 28;
    • вул. Гарматна, 38.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні Київводоканалу.

    Нагадаємо, 5 вересня через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на трьох вулицях Києва.

    Раніше компанія оголосила, де цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання.

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