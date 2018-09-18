Трагедія біля новобудови у Києві: в поліції повідомили подробиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагічний випадок стався на будівництві на вул. Клавдіївській, 40-в

На жінку, яка перебувала біля будинку, зверху впала частина металевої конструкції

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки на вулиці Клавдіївській у Святошинському районі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Трагічний випадок стався 18 вересня.

«Правоохоронці встановили, що в одній із квартир багатоповерхівки будівельники виконували ремонтні роботи. Частина металевої конструкції впала вниз на жінку, яка перебувала біля будинку. Медики, котрі прибули на виклик, констатували смерть потерпілої», - заявили в поліції.

Бригаду будівельників, які виконували роботи, доставили до управління поліції, де вони надають пояснення.

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше «Главком» повідомляв, що 18 вересня на будівництві на вул. Клавдіївській, 40-в, у Святошинському районі Києва (мікрорайон Новобіличі) на жінку впала арматура. Постраждала померла від отриманих травм.