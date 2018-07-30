Трагедія на Київщині: на залізничному переїзді загинуло подружжя пенсіонерів
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Поліція розслідує обставини ДТП на залізничному переїзді
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП на залізничному переїзді в с.Черняхів Кагарлицького району на Київщині. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
За даними правоохоронців, водій, керуючи автомобілем «Рено», намагався об’їхати закритий шлагбаум і виїхав на залізничну колію.
Повідомлення про зіткнення локомотиву з автівкою на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло о 18.30 год. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій 1942 року народження та пасажирка - його дружина, 1946 року народження.
Рух залізничного транспорту був відновлений о 22 год.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.
Раніше повідомлялося, що потяг № 226К Київ-Бердянськ збив на переїзді автомобіль Renault Megane.