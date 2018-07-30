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    Трагедія на Київщині: на залізничному переїзді загинуло подружжя пенсіонерів

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    Локомотив протаранив іномарку - Трагедія на Київщині: на залізничному переїзді загинуло подружжя пенсіонерів
    Локомотив протаранив іномарку

    Поліція розслідує обставини ДТП на залізничному переїзді

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП на залізничному переїзді в с.Черняхів Кагарлицького району на Київщині. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    За даними правоохоронців, водій, керуючи автомобілем «Рено», намагався об’їхати закритий шлагбаум і виїхав на залізничну колію.

    Повідомлення про зіткнення локомотиву з автівкою на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло о 18.30 год. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій 1942 року народження та пасажирка - його дружина, 1946 року народження.

    Рух залізничного транспорту був відновлений о 22 год.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.

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    На залізничному переїзді загинуло подружжя пенсіонерів
    На залізничному переїзді загинуло подружжя пенсіонерів

    Раніше повідомлялося, що потяг № 226К Київ-Бердянськ збив на переїзді автомобіль Renault Megane.

    ДТП потяг залізниця Київщина
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