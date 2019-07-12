Три столичні кінотеатри відремонтують за 70 млн грн



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Кінотеатр «Краків» планують відремонтувати за 62 млн грн

КП «Київкінофільм» оголосило серію тендерів на благоустрій кінотеатрів

Столична влада продовжує удосконалювати кіноінфраструктуру Києва. КП «Київкінофільм» оголосило серію тендерів на благоустрій кінотеатрів. Загальна вартість робіт оцінюється в 70 млн грн. Терміни здачі в експлуатацію об'єктів - до 31 грудня 2019 року. Про це пише «Інформатор. Гроші».

У кінотеатрі «Краків» планується виконати капітальний ремонт будівлі за 62 млн грн. Однак при цьому техзавдання майбутнього ремонту опубліковано не було. Переможцем виявилося ТОВ «Інтегралбудстандарт», який на даний момент знаходиться під слідством через невиконання робіт щодо ремонту кінотеатру «Краків» в 2018 році на суму 74 млн грн. Станом на 11 липня, згідно з даними порталу ProZorro, сторони розірвали договір.

Три тендера на суму 7,2 млн грн проведе «Київкінофільм» щодо ремонту фасаду, інженерних мереж і благоустрою кінотеатру «Лейпціг». За ці гроші планується утеплити фасад будівлі, встановити металопластикові вікна та вітражі, замінити дверні блоки і замінити літери на фасаді будівлі. Також підприємство збирається замінити електромережу та встановити 60 світильників для люмінесцентних ламп, 8 вуличних світильників, 14 прожекторів, п'ять комплектів датчиків руху і один світла, громовідвід, укладання тротуарної бетонної плитки, встановлення лавочок, урн та огорожіє

У кінотеатрі «Флоренція» «Київкінофільм» планує за 968 тис. грн відремонтувати лаундж-зону, чоловічий туалет, туалет для маломобільних груп чоловічої статі, фойє і гардеробну.

Нагадаємо, у центрі Києва тривають роботи з реконструкції кінотеатру «Зоряний». Вже восени він отримає абсолютно новий вигляд.