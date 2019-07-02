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    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)

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    &laquo;Зоряний&raquo; отримає більш сучасний вигляд і скляне облицювання - Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    «Зоряний» отримає більш сучасний вигляд і скляне облицювання
    Фото: Інформатор

    За планом роботи мають закінчитися до осені

    У центрі Києва тривають роботи з реконструкції кінотеатру «Зоряний». Вже восени він отримає абсолютно новий вигляд.

    Зараз будівля на вулиці Московській, 31/33 виглядає як великий будівельний майданчик.

    Будівельники практично повністю розібрали старий фасад будівлі, повідомляє «Інформатор». Одночасно над реконструкцією кінотеатру працюють три крани і десятки робочих всередині.

    Підрядник обіцяє також відновити неробочий фонтан біля входу в кінотеатр. За планом роботи закінчаться до осені.

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    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний»: що відбувається на будмайданчику (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Дивіться також фоторепортаж «Главкома» із «Зоряного» у лютому 2019 року.

    Як повідомлялося, у 2019 році у Києві на Печерську буде створений Центр кіномистецтва «Зоряний». Після реконструкції «Зоряного» кінотеатр буде оснащений 4 сучасними кінозалами. Крім того, в Центрі проводитимуться різноманітні культурно-мистецькі заходи, фестивалі та майстер-класи, орієнтовані на поп

    Нагадаємо, за часів президентства Віктора Януковича в кінотеатрі «Зоряний» розміщувався штаб Партії регіонів. Після Революції Гідності кінотеатр залишився у приватній власності. 

    У травні 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати повернули в комунальну власність кінотеатр «Зоряний».  Раніше громадські активісти показали фото будівельних робіт і як виглядатиме оновлена будівля. Вони висловили обурення новим проектом кінотеатру «Зоряний». На їхню думку, «модерністський фасад будівлі... просто знищать і замінять на сучасний скляний курник».

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