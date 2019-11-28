Трубу прорвало ще у квітні. В центрі Києва замерзає навіть приймальня президента
Ірина Бекешкіна повідомила, що Інститут соціології писав Андрію Богдану, той порадив звернутися до Верховної Ради, звернулися до Дмитра Разумкова, той відповів, що листа отримав. І що? Всі мерзнуть
У центрі Києва замерзає приймальня президента, Інститут соціології, Державний будівельний комітет управління справами Верховної Ради. Про це написала директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна у Facebook. Вона зазначила, що трубу прорвало ще у квітні.
«Мерзне, замерзає Інститут соціології, у самому, як то кажуть центрі столиці, на Шовковичній, 12, поруч з усіма гілками влади. Скажете, от дивина! Ну трубу десь прорвало, то й що? А, може, трохи вирішили соціологів підморозити, щоб, теє, ну, рахували «правильно»?», - уточнила Бекешкіна.
Але диявол, як відомо, криється у деталях, зазначила вона. «По-перше, трубу прорвало ще у квітні, півроку тому. Скажете, то ще стара влада. Але тоді було тепло, а холодно - вже при новій. А, по-друге, не лише соціологи мерзнуть, у нас «цікава» компанія. На першому поверсі Інституту соціології міститься приймальня президента. І зараз прийом відвідувачів обмежений», - пише соціолог.
Бекешкіна розказала й про інших, ще цікавиших «компаньйонів», які теж замерзли.
«Загалом трубу прорвало у будинку 12б, а там (пауза, глибоко вдихніть і видихніть) – Державний будівельний комітет управління справами Верховної Ради України. І теж мерзнуть! І ще без тепла ота шикарна будівля по Шовковичній, 14, де, начебто, й міститься саме Управління справами Верховної Ради. І теж мерзне!», - наголосила вона.
Бекешкіна повідомила, що Інститут соціології писав в Офіс президента Андрію Богдану, той порадив звернутися до Верховної Ради (а приймальна президента мерзне!), звернулися до Дмитра Разумкова, той відповів, що листа отримав. «І що? Всі мерзнуть», - пише соціолог.
«Отака труба – ну просто зачарована якась! Взагалі, мені здається що «труба» починає набувати якогось символічного значення. Ні-ні, я нічого не прогнозую, боже збав…», - з іронією резюмувала Бекешкіна.