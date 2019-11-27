Труба розповів, що знайомий з главою Офісу президента Богданом понад 20 років



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Труба зізнався, що хотів би частіше бачити очільника Офісу президента

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що знайомий з керівником Офісу президента Андрієм Богданом з періоду навчання у Львівському університеті.

Про це Труба розповів в інтерв'ю Lb.ua.

На запитання про те, скільки часу він знайомий з Богданом, Труба підтвердив, що вони знайомі з 1997-98 років.

«Мені приємно, що ви дослідили цей епізод і не говорите, що ми навчалися в одній групі чи на одному курсі», - сказав Труба.

На питання, чи були вони знайомі, директор ДБР відповів: «Звичайно. Один вищий навчальний заклад, один факультет».

Труба також зазначив, що хотів би частіше бачити Богдана.

«Я завжди шукаю партнерів і людей, які можуть бути союзниками у становленні нового правоохоронного органу»”, - додав він.

Зазначимо, що Труба 1997 року закінчив юридичний факультет Львівського університету ім. Франка. Богдан закінчив навчання на тому самому факультеті у 1998 році.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка натякнув, що керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба може піти у відставку.

Як повідомлялося, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.