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    Мендель зізналася, що ревнує Коломойського до президента

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    <p>Мендель зауважила що ступінь впливу Коломойського на Зеленського нульова</p> - Мендель зізналася, що ревнує Коломойського до президента

    Мендель зауважила що ступінь впливу Коломойського на Зеленського нульова

    Мендель розповіла, що особисто не знайома з Коломойським

    Прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель стверджує, що олігарх Ігор Коломойський лише раз був в Офісі президента, і не має впливу на главу держави, проте їй не подобається, що той став неофіційним речником Зеленського.

    Про це вона розповіла в інтерв'ю на Youtube-каналі журналістки Наталії Влащенко.

    «Ні, не знайома з Коломойським. Але у мене до нього якесь почуття ревнощів, тому що він перетворився у неофіційного споук персон, речника неофіційного, забирає у мене функції… Намагається грати таку функцію», - сказала Мендель.

    На слова Ващенко, що треба ставати більш популярною, ніж Коломойський, Мендель заявила: «Я не вмію виходити з такими маніпулятивними меседжами».

    «Я досить серйозна людина. І я не впевнена, що у мене вийшло би в гумористичному шоу зіграти… Я трохи іншого формату», - підкреслила прессекретар Зеленського.

    Вона зауважила що ступінь впливу Коломойського на Зеленського нульова. «Був один раз (в Офісі президента. – ред.). Ви ж бачили на фото. Більше – ні», - сказала Мендель.

    Нагадаємо, раніше Мендель прокоментувала недавнє скандальне інтерв'ю Коломойського, заявивши, що Офіс президента не обговорює рішення державних справ з олігархом, тому його висловлювання не є офіційною позицією України.

    Ігор Коломойський Володимир Зеленський президент Юлія Мендель Офіс президента
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