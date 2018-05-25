Турнір чемпіонів: на Хрещатику грають легенди світового футболу (фото, відео)

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Фото: Інформатор Турнір чемпіонів на Хрещатику

На легенд світового футболу прийшли подивитися тисячі глядачів

У п’ятницю, 25 травня, в рамках «Фестивалю чемпіонів» в центрі Києва на Хрещатику грають у футбол легенди світового футболу.

Турнір почався о 16:00. У змаганні беруть участь чотири команди: «Легенди Ліверпуля», «Легенди Реала», «Легенди Ліги чемпіонів» та «Друзі Шевченка». Про це повідомляє Інформатор.

Турнір передбачає проведення двох півфінальних поєдинків, матчу за третє місце та фіналу.

На легенд світового футболу прийшли подивитися тисячі глядачів. Фанати зайняли всі трибуни, місця навколо них, і навіть залізли на всі ліхтарні стовпи і клумби у окрузі.

Розклад турніру

16:00 - 16:30 - перший півфінал;

16:45 - 17:15 - другий півфінал;

17:30 - 18:00 - матч за третє місце;

18:15 - 18:45 - фінал.

Повний список легендарних футболістів - учасників команд турніру - дивіться тут.