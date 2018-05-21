Оприлюднено програму «Фестивалю чемпіонів» УЄФА у Києві
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Розсилка
«Фестиваль чемпіонів» прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня
24 і 26 травня у Києві пройдуть фінали Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 серед жінок і чоловіків. У рамках спортивного свята заплановано низку подій, серед яких і Турнір чемпіонів у рамках «Фестивалю чемпіонів».
УЄФА оприлюднила програму «Фестивалю чемпіонів», який прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня.
Публічний перегляд фіналу Ліги чемпіонів (чоловічий матч) відбуватиметься на Контрактовій площі, звертають увагу у КМДА.
Ultimate Champions Tournament (Турнір чемпіонів), на який особливо чекають уболівальники, відбудеться 25 травня. На поле вийдуть зірки Ліги чемпіонів попередніх років: Давор Шукер, Педраг Міятович, Стів Макманаман, Роббі Фаулер, Андрій Шевченко, Кларенс Зеєдорф, Деку і Генрік Ларссон.
«Фестиваль чемпіонів» УЄФА – щорічна подія, яка проходить у місті, котре приймає фінали Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих і чоловічих команд.
Цього року «Фестиваль чемпіонів» у центрі Києва – на Хрещатику – дасть можливість відчути справжній дух Ліги чемпіонів у одному із найкращих спортивних «містечок» світу й обіцяє ще більше розваг, музики та футбольних заходів від УЄФА та партнерів, ніж будь-коли раніше.
Розклад активностей на локації «Фестиваль чемпіонів»
24 травня
- 10:40 – відкриття Фестивалю, прибуття трофеїв;
- 11:15 – футбольні фрістайлери;
- 12:30 – Asturia;
- 14:00 – футбольні фрістайлери;
- 16:45 – Latexfauna;
- 18:15 – ДахаБраха;
- 19:45 – Adam;
- 21:30 – TNMK
- 23:00 – закриття Фестивалю.
25 травня
- 11:00 – відкриття Фестивалю;
- 12:00 – футбольні фрістайлери;
- 14:00 – DJ Omnia;
- 16:00 – трансляція Турніру видатних чемпіонів на екрані;
- 20:00 – Kill the buzz;
- 21:30 – Hardwell;
- 23:00 – закриття Фестивалю.
26 травня
- 11:00 – відкриття Фестивалю;
- 11:45 – футбольні фрістайлери;
- 13:00 – футбольні фрістайлери;
- 14:00 – Fontaliza;
- 15:15 – Carte Blanche;
- 16:30 – Indytronics;
- 18:00 – DJ Omnia;
- 20:00 – закриття Фестивалю без публічного перегляду фінального матчу на вул. Хрещатик (публічний перегляд організовано на пл. Контрактовій).
27 травня
- 13:00 – відкриття Фестивалю, виступи музичних гуртів;
- 18:00 – привітання керівництва міста;
- 18:30 – концертна програма;
- 21:00 – закриття Фестивалю.
Організатори закликають киян та гостей столиці не зволікати та фотографуватися із Кубком Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків до 26 травня включно, а із Кубком чемпіонату серед жінок – у день відкриття, адже вже ввечері 24 травня він стане законним трофеєм команди-переможця. Окрім того, закликають стати свідками Ultimate Champions Tournament, де на спеціально обладнаному полі на Хрещатику зіграють зірки європейського футболу, які творили його історію; відвідати галерею Чемпіонів УЄФА, щоб побачити найяскравіші моменти із попередніх фіналів чоловічих і жіночих змагань. Також киянам та гостям столиці пропонують зустріти легенд Ліги чемпіонів на одній із автограф-сесій із амбасадорами чемпіонату; насолодитися музикою від найкращих діджеїв і виконавців, які виступатимуть на сцені, а також випробувати свої сили у змаганнях із всесвітньо відомими футбольними фрістайлерами в активаціях, організованих партнерами Ліги чемпіонів УЄФА та виграти неймовірні призи.
В українській команді гратимуть амбасадори обох фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 серед чоловіків і жінок – Андрій Шевченко та Ія Андрущак. Команда виступатиме під тренерським наглядом світових зірок боксу Володимира Кличка і Віталія Кличка, мера Києва.
Склад команд Турніру чемпіонів, що відбудеться 25 травня
Легенди ФК «Реал Мадрид»:
- Єжи Дудек
- Мічель Сальгадо
- Альваро Арбелоа
- Роберто Карлос
- Луїш Фігу
- Крістіан Карамбе
- Клод Макелеле
- Естебан Камб'яссо
- Предраг Міятович
- Давор Шукер
- Тренер: Еміліо Бутрагеньйо
Легенди ФК «Ліверпуль»:
- Девід Джеймс
- Владімір Шміцер
- Патрік Бергер
- Стів Макманаман
- Джейсон Макатір
- Луїс Гарсія
- Роббі Фаулер
- Тренер: Іан Раш
Шевченко і друзі:
- Олександр Шовковський
- Ія Андрущак
- Кларенс Зеєдорф
- Сергій Ребров
- Андрій Шевченко
- Біллі Вінгрув (F2 фристайлер)
- Джеремі Лінч (F2 фристайлер)
- Тренери: Віталій і Володимир Клички
Легенди Ліги чемпіонів УЄФА:
- Вітор Баїя
- Жозе Бозінгва
- Марсель Десаї
- Алекс Скотт
- Деку
- Гаїска Мендьєта
- Селія Шашич
- Генрік Ларссон
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- Тренер: Рууд Гулліт
Формат турніру: два півфінали, матч за третє місце і фінал.
Розклад матчів:
- 16:00-16:30 Перший півфінал;
- 16:45-17:15 Другий півфінал;
- 17:30-18:00 Матч за третє місце;
- 18:15-18:45 Фінал
Доступ на територію «Фестивалю чемпіонів» безкоштовний.