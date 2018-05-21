Оприлюднено програму «Фестивалю чемпіонів» УЄФА у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Фестиваль чемпіонів» прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня

24 і 26 травня у Києві пройдуть фінали Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 серед жінок і чоловіків. У рамках спортивного свята заплановано низку подій, серед яких і Турнір чемпіонів у рамках «Фестивалю чемпіонів».

УЄФА оприлюднила програму «Фестивалю чемпіонів», який прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня.

Публічний перегляд фіналу Ліги чемпіонів (чоловічий матч) відбуватиметься на Контрактовій площі, звертають увагу у КМДА.

Ultimate Champions Tournament (Турнір чемпіонів), на який особливо чекають уболівальники, відбудеться 25 травня. На поле вийдуть зірки Ліги чемпіонів попередніх років: Давор Шукер, Педраг Міятович, Стів Макманаман, Роббі Фаулер, Андрій Шевченко, Кларенс Зеєдорф, Деку і Генрік Ларссон.

«Фестиваль чемпіонів» УЄФА – щорічна подія, яка проходить у місті, котре приймає фінали Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих і чоловічих команд.

Цього року «Фестиваль чемпіонів» у центрі Києва – на Хрещатику – дасть можливість відчути справжній дух Ліги чемпіонів у одному із найкращих спортивних «містечок» світу й обіцяє ще більше розваг, музики та футбольних заходів від УЄФА та партнерів, ніж будь-коли раніше.

Розклад активностей на локації «Фестиваль чемпіонів»

24 травня

10:40 – відкриття Фестивалю, прибуття трофеїв;

11:15 – футбольні фрістайлери;

12:30 – Asturia;

14:00 – футбольні фрістайлери;

16:45 – Latexfauna;

18:15 – ДахаБраха;

19:45 – Adam;

21:30 – TNMK

23:00 – закриття Фестивалю.

25 травня

11:00 – відкриття Фестивалю;

12:00 – футбольні фрістайлери;

14:00 – DJ Omnia;

16:00 – трансляція Турніру видатних чемпіонів на екрані;

20:00 – Kill the buzz;

21:30 – Hardwell;

23:00 – закриття Фестивалю.

26 травня

11:00 – відкриття Фестивалю;

11:45 – футбольні фрістайлери;

13:00 – футбольні фрістайлери;

14:00 – Fontaliza;

15:15 – Carte Blanche;

16:30 – Indytronics;

18:00 – DJ Omnia;

20:00 – закриття Фестивалю без публічного перегляду фінального матчу на вул. Хрещатик (публічний перегляд організовано на пл. Контрактовій).

27 травня

13:00 – відкриття Фестивалю, виступи музичних гуртів;

18:00 – привітання керівництва міста;

18:30 – концертна програма;

21:00 – закриття Фестивалю.

Організатори закликають киян та гостей столиці не зволікати та фотографуватися із Кубком Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків до 26 травня включно, а із Кубком чемпіонату серед жінок – у день відкриття, адже вже ввечері 24 травня він стане законним трофеєм команди-переможця. Окрім того, закликають стати свідками Ultimate Champions Tournament, де на спеціально обладнаному полі на Хрещатику зіграють зірки європейського футболу, які творили його історію; відвідати галерею Чемпіонів УЄФА, щоб побачити найяскравіші моменти із попередніх фіналів чоловічих і жіночих змагань. Також киянам та гостям столиці пропонують зустріти легенд Ліги чемпіонів на одній із автограф-сесій із амбасадорами чемпіонату; насолодитися музикою від найкращих діджеїв і виконавців, які виступатимуть на сцені, а також випробувати свої сили у змаганнях із всесвітньо відомими футбольними фрістайлерами в активаціях, організованих партнерами Ліги чемпіонів УЄФА та виграти неймовірні призи.

В українській команді гратимуть амбасадори обох фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 серед чоловіків і жінок – Андрій Шевченко та Ія Андрущак. Команда виступатиме під тренерським наглядом світових зірок боксу Володимира Кличка і Віталія Кличка, мера Києва.

Склад команд Турніру чемпіонів, що відбудеться 25 травня

Легенди ФК «Реал Мадрид»:

Єжи Дудек

Мічель Сальгадо

Альваро Арбелоа

Роберто Карлос

Луїш Фігу

Крістіан Карамбе

Клод Макелеле

Естебан Камб'яссо

Предраг Міятович

Давор Шукер

Тренер: Еміліо Бутрагеньйо

Легенди ФК «Ліверпуль»:

Девід Джеймс

Владімір Шміцер

Патрік Бергер

Стів Макманаман

Джейсон Макатір

Луїс Гарсія

Роббі Фаулер

Тренер: Іан Раш

Шевченко і друзі:

Олександр Шовковський

Ія Андрущак

Кларенс Зеєдорф

Сергій Ребров

Андрій Шевченко

Біллі Вінгрув (F2 фристайлер)

Джеремі Лінч (F2 фристайлер)

Тренери: Віталій і Володимир Клички

Легенди Ліги чемпіонів УЄФА:

Вітор Баїя

Жозе Бозінгва

Марсель Десаї

Алекс Скотт

Деку

Гаїска Мендьєта

Селія Шашич

Генрік Ларссон

Юні чемпіони adidas

Тренер: Рууд Гулліт

Формат турніру: два півфінали, матч за третє місце і фінал.

Розклад матчів:

16:00-16:30 Перший півфінал;

16:45-17:15 Другий півфінал;

17:30-18:00 Матч за третє місце;

18:15-18:45 Фінал

Доступ на територію «Фестивалю чемпіонів» безкоштовний.