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    Оприлюднено програму «Фестивалю чемпіонів» УЄФА у Києві

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    Оприлюднено програму «Фестивалю чемпіонів» УЄФА у Києві

    «Фестиваль чемпіонів» прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня

    24 і 26 травня у Києві пройдуть фінали Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 серед жінок і чоловіків. У рамках спортивного свята заплановано низку подій, серед яких і Турнір чемпіонів у рамках «Фестивалю чемпіонів».

    УЄФА оприлюднила програму «Фестивалю чемпіонів», який прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня.

    Публічний перегляд фіналу Ліги чемпіонів (чоловічий матч) відбуватиметься на Контрактовій площі, звертають увагу у КМДА.

    Ultimate Champions Tournament (Турнір чемпіонів), на який особливо чекають уболівальники, відбудеться 25 травня. На поле вийдуть зірки Ліги чемпіонів попередніх років: Давор Шукер, Педраг Міятович, Стів Макманаман, Роббі Фаулер, Андрій Шевченко, Кларенс Зеєдорф, Деку і Генрік Ларссон.

    «Фестиваль чемпіонів» УЄФА – щорічна подія, яка проходить у місті, котре приймає фінали Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих і чоловічих команд.

    Цього року «Фестиваль чемпіонів» у центрі Києва – на Хрещатику – дасть можливість відчути справжній дух Ліги чемпіонів у одному із найкращих спортивних «містечок» світу й обіцяє ще більше розваг, музики та футбольних заходів від УЄФА та партнерів, ніж будь-коли раніше.

    Розклад активностей на локації «Фестиваль чемпіонів»

    24 травня

    • 10:40 – відкриття Фестивалю, прибуття трофеїв;
    • 11:15 – футбольні фрістайлери;
    • 12:30 – Asturia;
    • 14:00 – футбольні фрістайлери;
    • 16:45 – Latexfauna;
    • 18:15 – ДахаБраха;
    • 19:45 – Adam;
    • 21:30 – TNMK
    • 23:00 – закриття Фестивалю.

    25 травня

    • 11:00 – відкриття Фестивалю;
    • 12:00 – футбольні фрістайлери;
    • 14:00 – DJ Omnia;
    • 16:00 – трансляція Турніру видатних чемпіонів на екрані;
    • 20:00 – Kill the buzz;
    • 21:30 – Hardwell;
    • 23:00 – закриття Фестивалю.

    26 травня

    • 11:00 – відкриття Фестивалю;
    • 11:45 – футбольні фрістайлери;
    • 13:00 – футбольні фрістайлери;
    • 14:00 – Fontaliza;
    • 15:15 – Carte Blanche;
    • 16:30 – Indytronics;
    • 18:00 – DJ Omnia;
    • 20:00 – закриття Фестивалю без публічного перегляду фінального матчу на вул. Хрещатик (публічний перегляд організовано на пл. Контрактовій).

    27 травня

    • 13:00 – відкриття Фестивалю, виступи музичних гуртів;
    • 18:00 – привітання керівництва міста;
    • 18:30 – концертна програма;
    • 21:00 – закриття Фестивалю.

    Організатори закликають киян та гостей столиці не зволікати та фотографуватися із Кубком Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків до 26 травня включно, а із Кубком чемпіонату серед жінок – у день відкриття, адже вже ввечері 24 травня він стане законним трофеєм команди-переможця. Окрім того, закликають стати свідками Ultimate Champions Tournament, де на спеціально обладнаному полі на Хрещатику зіграють зірки європейського футболу, які творили його історію; відвідати галерею Чемпіонів УЄФА, щоб побачити найяскравіші моменти із попередніх фіналів чоловічих і жіночих змагань. Також киянам та гостям столиці пропонують зустріти легенд Ліги чемпіонів на одній із автограф-сесій із амбасадорами чемпіонату; насолодитися музикою від найкращих діджеїв і виконавців, які виступатимуть на сцені, а також випробувати свої сили у змаганнях із всесвітньо відомими футбольними фрістайлерами в активаціях, організованих партнерами Ліги чемпіонів УЄФА та виграти неймовірні призи.

    В українській команді гратимуть амбасадори обох фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 серед чоловіків і жінок – Андрій Шевченко та Ія Андрущак. Команда виступатиме під тренерським наглядом світових зірок боксу Володимира Кличка і Віталія Кличка, мера Києва.

    Склад команд Турніру чемпіонів, що відбудеться 25 травня

    Легенди ФК «Реал Мадрид»:

    • Єжи Дудек
    • Мічель Сальгадо
    • Альваро Арбелоа
    • Роберто Карлос
    • Луїш Фігу
    • Крістіан Карамбе
    • Клод Макелеле
    • Естебан Камб'яссо
    • Предраг Міятович
    • Давор Шукер
    • Тренер: Еміліо Бутрагеньйо

    Легенди ФК «Ліверпуль»:

    • Девід Джеймс
    • Владімір Шміцер
    • Патрік Бергер
    • Стів Макманаман
    • Джейсон Макатір
    • Луїс Гарсія
    • Роббі Фаулер
    • Тренер: Іан Раш

    Шевченко і друзі:

    • Олександр Шовковський
    • Ія Андрущак
    • Кларенс Зеєдорф
    • Сергій Ребров
    • Андрій Шевченко
    • Біллі Вінгрув (F2 фристайлер)
    • Джеремі Лінч (F2 фристайлер)
    • Тренери: Віталій і Володимир Клички

    Легенди Ліги чемпіонів УЄФА:

    • Вітор Баїя
    • Жозе Бозінгва
    • Марсель Десаї
    • Алекс Скотт
    • Деку
    • Гаїска Мендьєта
    • Селія Шашич
    • Генрік Ларссон
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    • Тренер: Рууд Гулліт

    Формат турніру: два півфінали, матч за третє місце і фінал.

    Розклад матчів:

    • 16:00-16:30 Перший півфінал;
    • 16:45-17:15 Другий півфінал;
    • 17:30-18:00 Матч за третє місце;
    • 18:15-18:45 Фінал

    Доступ на територію «Фестивалю чемпіонів» безкоштовний.

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