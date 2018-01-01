У Білій Церкві стартував набір патрульних, які працюватимуть на трасі Київ-Одеса

Старт роботи патрульної поліції у Білій Церкві дозволить збільшити кількість поліцейських на трасі Київ-Одеса

У Білій Церкві розпочався набір до патрульної поліції, до зони відповідальності поліцейських увійдуть близько 100 кілометрів міжнародної траси від столиці до кордону Київщини з Черкащиною. Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв під час прес-конференції, інформує прес-служба МВС. «Це трохи більше 100 кілометрів траси, яку зараз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патрульна поліція

Старт роботи патрульної поліції у Білій Церкві дозволить збільшити кількість поліцейських на трасі Київ-Одеса

У Білій Церкві розпочався набір до патрульної поліції, до зони відповідальності поліцейських увійдуть близько 100 кілометрів міжнародної траси від столиці до кордону Київщини з Черкащиною.

Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв під час прес-конференції, інформує прес-служба МВС.

«Це трохи більше 100 кілометрів траси, яку зараз обслуговують поліцейські Києва», – зазначив Князєв.

За його словами, старт роботи патрульної поліції у Білій Церкві дозволить збільшити кількість поліцейських на трасі Київ-Одеса.

Князєв додав, що наразі одним із основних завдань поліції є збільшення патрульних нарядів на трасах міжнародного та державного значення.

«З дня на день буде анонсовано вихід 210 нарядів патрульної поліції на трасах міжнародного значення по всій державі. На сьогодні від 40 до 60 нарядів одночасно несуть службу на трасах України», – розповів глава Нацполіції.

Нагадаємо, з 5 лютого екіпажі патрульної поліції несуть службу ще на 11 автошляхах України.