Стало відомо, на яких трасах в Україні з’являться поліцейські патрулі (карта)

З понеділка дорожня патрульна поліція України несе службу ще на 11 автомобільних дорогах

Дорожня патрульна поліція України нестиме службу ще на 11 автомобільних дорогах та на 11 дорожніх станціях України. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Facebook. «Починаючи з 5 лютого, дорожня патрульна поліція України нестиме службу ще на 11 автомобільних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення та на



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Дорожня поліція

З понеділка дорожня патрульна поліція України несе службу ще на 11 автомобільних дорогах

Дорожня патрульна поліція України нестиме службу ще на 11 автомобільних дорогах та на 11 дорожніх станціях України.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Facebook.

«Починаючи з 5 лютого, дорожня патрульна поліція України нестиме службу ще на 11 автомобільних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення та на 11 дорожніх станціях України», - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі оприлюднили перелік автомобільних шляхів, які патрулюватимуть поліцейські:

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, відрізок автодороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі від меж міста Київ до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Нові Яриловичі» (214 км).

М-07 Київ – Ковель – Ягодин у межах Житомирської області (166 км).

М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) від меж міста Чернівці до меж міста Тернопіль (153 км).

Н-03 Житомир – Чернівці від меж міста Чернівці до меж міста Хмельницький (173 км).

Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів від меж міста Мукачево до меж міста Хуст (59 км).

М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта від меж міста Запоріжжя до меж міста Харків (264 км).

Р-05 Городище – Старокостянтинів від меж міста Сарни до меж міста Рівне (82 км).

М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине від меж міста Дніпро до меж міста Павлоград (65 км).

Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига від меж міста Чернівці до меж міста Івано-Франківськ (121 км).

М-24 Мукачево – Берегове – Лужанка від меж міста Мукачево до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Лужанка» (33 км).

Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв від меж міста Кривий Ріг до меж міста Дніпро (120 км).

Карта клікабельна

Також нестимуть службу патрульні поліцейські на наступних дорожніх станціях:

«Кіпті» (98-й км автодорога М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі).

«Семиполки» (58-й км а/д М-01 Київ – Чернігів – пункт пропуску «Нові Яриловичі»).

«Клочове» (159-й км а/д М-07 Київ – Ковель – Ягодин).

«Чортків» (395-й км а/д М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече).

«Звенячин» (450-й км а/д М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече).

«Довжок» (288-й км а/д Н-03 Житомир – Чернівці).

«Атаки» (304-й км а/д Н-03 Житомир – Чернівці).

«Оршівці» (206-й км а/д Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига).

«Велика Копаня» (52-й км а/д Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів).

«Новомосковський» (24-й км а/д М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта).

«Красноград» (87-й км а/д Р-51 Харків – Красноград – Перещепине).

Нагадаємо, у 2018 році заплановано набір і навчання патрульних у містах Біла Церква на Київщині і Ковелі на Волині. Крім того, зараз триває підготовка 2,6 тисяч працівників для дорожніх патрульних підрозділів.