У Білій Церкві зросла кількість постраждалих студентів внаслідок розпилення газу

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Працівники поліції знайшли використаний балончик

Усі постраждалі студенти перебувають під наглядом медиків

Внаслідок розпилення перцевого газу в одному з гуртожитків у Білій Церкві 11 студентів звернулися до лікарні.

Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

За даними слідства, студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку зчинили сварку, під час якої один із неповнолітніх використав газовий балончик.

Наразі працівники Білоцерківського відділу поліції знайшли використаний балончик і встановили хлопця, який застосував газ.

Станом вечір вівторка до лікарні звернулися 11 студентів коледжу. Усі вони перебувають під наглядом медиків, зазначили в поліції.

Правоохоронці попередньо кваліфікують подію як хуліганство (стаття 296 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що четверо неповнолітніх віком 15-17 років надихались перцевого газу і були доправлені до лікарні у Білій Церкві, де їм медики надали першу невідкладну допомогу.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що в одному з навчальних закладів Білої Церкви розпилили газ.