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    У Білій Церкві зросла кількість постраждалих студентів внаслідок розпилення газу

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    <span>Працівники поліції знайшли використаний балончик</span> - У Білій Церкві зросла кількість постраждалих студентів внаслідок розпилення газу
    Працівники поліції знайшли використаний балончик

    Усі постраждалі студенти перебувають під наглядом медиків

    Внаслідок розпилення перцевого газу в одному з гуртожитків у Білій Церкві 11 студентів звернулися до лікарні.

    Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

    За даними слідства, студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку зчинили сварку, під час якої один із неповнолітніх використав газовий балончик.

    Наразі працівники Білоцерківського відділу поліції знайшли використаний балончик і встановили хлопця, який застосував газ.

    Станом вечір вівторка до лікарні звернулися 11 студентів коледжу. Усі вони перебувають під наглядом медиків, зазначили в поліції.

    Правоохоронці попередньо кваліфікують подію як хуліганство (стаття 296 Кримінального кодексу України).

    Раніше повідомлялося, що четверо неповнолітніх віком 15-17 років надихались перцевого газу і були доправлені до лікарні у Білій Церкві, де їм медики надали першу невідкладну допомогу.

    Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що в одному з навчальних закладів Білої Церкви розпилили газ.

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