Розпилення газу у Білій Церкві: поліція повідомила нові подробиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався в гуртожитку коледжу під час «розбірок» між неповнолітніми

Поліція Білої Церкви проводить перевірку за фактом розпилення газу в гуртожитку одного з місцевих коледжів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«На спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків міста Білої Церкви чути запах газу. За лічені хвилини за вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група, рятувальники, оперативна служба газу. Своє заключення працівники газової служби винесли одразу – це не витік природнього газу», - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалось, студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку зчинили сварку. Під час «розбірки» хтось із хлопців використав газовий балончик.

Четверо неповнолітніх віком 15-17 років надихались перцевого газу і були доправлені до лікарні, де їм медики надали першу невідкладну допомогу.

Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини інциденту, хто і де взяв газовий балончик, опитуються свідки. Евакуації мешканців гуртожитку не проводилось.

Раніше повідомлялося, що в одному з навчальних закладів Білої Церкви розпилили газ.