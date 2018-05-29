У коледжі в Білій Церкві розпилили газ

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Інформація про постраждалих поки що не надходила

В одному з навчальних закладів Білої Церкви розпилили газ. Про це повідомив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з навчальних закладів Білої Церкви розпилили газ. Наразі на місці події працюють співробітники поліції. Інформація про постраждалих на цей час не надходила», - сказав він.

За інформацією УНН, розпилили газ в коледжі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Національній поліції України ще раз провести серед дітей роз’яснення через розпилення невідомого газу в школах.

Як повідомляв «Главком», упродовж останнього часу фіксуються випадки отруєння дітей у школах.

22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

22 травня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. .

8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України перевіряє соціальні мережі та мережу інтернет загалом із приводу закликів до використання газових балончиків у школах.

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