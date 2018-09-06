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    У бізнес-центрі в Києві сталося задимлення: людей евакуювали

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    Через задимлення людей з бізнес-центру евакуювали - У бізнес-центрі в Києві сталося задимлення: людей евакуювали
    Фото: Прямий
    Через задимлення людей з бізнес-центру евакуювали

    Задимлення сталося через коротке замикання в одному з автомобілів у підземному гаражі

    Сьогодні, 6 вересня, близько 15:30 у Києві у бізнес-центрі «Парус» сталось загоряння.

    Про це повідомляє телеканал «Прямий».

    На місце події прибули кілька пожежних машин та швидка допомога.

    За словами рятувальників, задимлення частини бізнес-центру сталося через коротке замикання в одному з автомобілів у підземному гаражі.

    Перед приїздом рятувальників з перших поверхів будівлі почалась евакуація людей.

    Як повідомляє прес-служба столичних рятувальників, прибувши до місця події було встановлено, що загоряння сталося в моторному відсіку автомобіля Honda, що був припаркований в паркінгу на -4 поверсі 32-поверхового бізнес-центру. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

    О 15:57 загоряння за допомогою двох порошкових вогнегасників було локалізовано, а о 16:00 – ліквідовано.

    На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

    Внаслідок даної події ніхто не постраждав.

    Причина виникнення займання з’ясовується 

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    У бізнес-центрі в Києві сталося задимлення: людей евакуювали
    У бізнес-центрі в Києві сталося задимлення: людей евакуювали
    У бізнес-центрі в Києві сталося задимлення: людей евакуювали

    Як повідомлялося, сьогодні сталася пожежа на Окружній дорозі на Теремках біля будівельного гіпермаркету «Епіцентр».

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