У бізнес-центрі в Києві сталося задимлення: людей евакуювали



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Фото: Прямий Через задимлення людей з бізнес-центру евакуювали

Задимлення сталося через коротке замикання в одному з автомобілів у підземному гаражі

Сьогодні, 6 вересня, близько 15:30 у Києві у бізнес-центрі «Парус» сталось загоряння.

Про це повідомляє телеканал «Прямий».

На місце події прибули кілька пожежних машин та швидка допомога.

За словами рятувальників, задимлення частини бізнес-центру сталося через коротке замикання в одному з автомобілів у підземному гаражі.

Перед приїздом рятувальників з перших поверхів будівлі почалась евакуація людей.

Як повідомляє прес-служба столичних рятувальників, прибувши до місця події було встановлено, що загоряння сталося в моторному відсіку автомобіля Honda, що був припаркований в паркінгу на -4 поверсі 32-поверхового бізнес-центру. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 15:57 загоряння за допомогою двох порошкових вогнегасників було локалізовано, а о 16:00 – ліквідовано.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Внаслідок даної події ніхто не постраждав.

Причина виникнення займання з’ясовується

Як повідомлялося, сьогодні сталася пожежа на Окружній дорозі на Теремках біля будівельного гіпермаркету «Епіцентр».