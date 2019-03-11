У Борисполі пасажирів перевозила маршрутка без вікон (фото)



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Маршрутка без скла у задньому вікні Фото: Погляд

Непридатну для перевезення пасажирів маршрутку зупинила поліція

У суботу, 9 березня, у місті Бориспіль виїхав на маршрут автобус без заднього вікна.

Очевидці зазначають, що маршрутка в такому непридатному для перевезення пасажирів вигляді спочатку прямувала в бік залізничного вокзалу, а трохи згодом її бачили у центрі міста. Про це повідомляє видання Погляд.

На щастя, горе-маршрутку запинив патруль поліції.

Жителі Борисполя жартують, мовляв, прийшла весна, потеплішало, тож це такі «зручності», щоб пасажирам було не спекотно їздити.

До слова, 5 березня у селищі Борова Фастівського району Київщини поблизу залізничної станції Білки на маршрутку, що проїжджала повз, впало дерево. Внаслідок падіння дерева ніхто не постраждав. Маршрутку прим’яло, вибило вікна та погнуло метал.

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