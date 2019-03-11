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    У Борисполі пасажирів перевозила маршрутка без вікон (фото)

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    Маршрутка без скла у задньому вікні - У Борисполі пасажирів перевозила маршрутка без вікон (фото)
    Маршрутка без скла у задньому вікні
    Фото: Погляд

    Непридатну для перевезення пасажирів маршрутку зупинила поліція

    У суботу, 9 березня, у місті Бориспіль виїхав на маршрут автобус без заднього вікна.

    Очевидці зазначають, що маршрутка в такому непридатному для перевезення пасажирів вигляді спочатку прямувала в бік залізничного вокзалу, а трохи згодом її бачили у центрі міста. Про це повідомляє видання Погляд.

    На щастя, горе-маршрутку запинив патруль поліції.

    Жителі Борисполя жартують, мовляв, прийшла весна, потеплішало, тож це такі «зручності», щоб пасажирам було не спекотно їздити.

    До слова, 5 березня у селищі Борова Фастівського району Київщини поблизу залізничної станції Білки на маршрутку, що проїжджала повз, впало дерево. Внаслідок падіння дерева ніхто не постраждав. Маршрутку прим’яло, вибило вікна та погнуло метал.

    28 лютого в Києві на перетині вулиць Льва Толстого і Володимирської маршрутне таксі врізалося у легковий автомобіль Lexus RX300

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