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    У центрі Києва маршрутка влетіла в Lexus (фото)

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    <p>Від удару сильно постраждав Lexus</p> - У центрі Києва маршрутка влетіла в Lexus (фото)

    Від удару сильно постраждав Lexus

    Фото: Інформатор

    У момент зіткнення в маршрутному таксі знаходилися чотири пасажир

    У четвер, 28 лютого, в Києві на перетині вулиць Льва Толстого і Володимирської сталася аварія за участю легкового автомобіля Lexus RX300 і маршрутного таксі №189. У момент зіткнення в маршрутці перебували пасажири.

    ДТП сталася близько 14:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія маршрутки, він рухався по вулиці Володимирській з боку університету імені Тараса Шевченка в напрямку вулиці Саксаганського. На перетині з вулицею Льва Толстого маршрутне таксі підрізав автомобіль чорного кольору, який повертав з вулиці Льва Толстого на Володимирську. Щоб уникнути зіткнення, водій маршрутки застосував екстрене гальмування і спробував піти вліво. Однак даний маневр призвів до зіткнення з припаркованим на узбіччі Lexus. Водій маршрутки додав, що автомобіль, який його підрізав, зник з місця ДТП.

    У момент зіткнення в маршрутному таксі знаходилися чотири пасажири. В результаті аварії ніхто не постраждав.

    Маршрутне таксі отримало пошкодження передньої лівої частини. Lexus постраждав сильніше, у нього розбита задня права частина. Водій повідомив, що від удару у машини повело корпус.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

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    У центрі Києва маршрутка влетіла в Lexus (фото)
    У центрі Києва маршрутка влетіла в Lexus (фото)
    У центрі Києва маршрутка влетіла в Lexus (фото)
    У центрі Києва маршрутка влетіла в Lexus (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, сьогодні близько 11-ї години на Оболоні вибухнула автівкаВнаслідок вибуху машини постраждав водій. У чоловіка незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

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