У центрі Києва маршрутка влетіла в Lexus (фото)



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Від удару сильно постраждав Lexus Фото: Інформатор

У момент зіткнення в маршрутному таксі знаходилися чотири пасажир

У четвер, 28 лютого, в Києві на перетині вулиць Льва Толстого і Володимирської сталася аварія за участю легкового автомобіля Lexus RX300 і маршрутного таксі №189. У момент зіткнення в маршрутці перебували пасажири.

ДТП сталася близько 14:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія маршрутки, він рухався по вулиці Володимирській з боку університету імені Тараса Шевченка в напрямку вулиці Саксаганського. На перетині з вулицею Льва Толстого маршрутне таксі підрізав автомобіль чорного кольору, який повертав з вулиці Льва Толстого на Володимирську. Щоб уникнути зіткнення, водій маршрутки застосував екстрене гальмування і спробував піти вліво. Однак даний маневр призвів до зіткнення з припаркованим на узбіччі Lexus. Водій маршрутки додав, що автомобіль, який його підрізав, зник з місця ДТП.

У момент зіткнення в маршрутному таксі знаходилися чотири пасажири. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Маршрутне таксі отримало пошкодження передньої лівої частини. Lexus постраждав сильніше, у нього розбита задня права частина. Водій повідомив, що від удару у машини повело корпус.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

Нагадаємо, сьогодні близько 11-ї години на Оболоні вибухнула автівка. Внаслідок вибуху машини постраждав водій. У чоловіка незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.