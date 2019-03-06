На Київщині на маршрутку з пасажирами впало дерево (фото)



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Дерево прим’яло маршрутку та вибило вікна Фото: сайт borova.org.

Внаслідок падіння дерева на маршрутку ніхто не постраждав

У вівторок, 5 березня, о 16.45 у селищі Борова Фастівського району Київщини поблизу залізничної станції Білки на маршрутку, що проїжджала повз, впало дерево.

Про це повідомив Борівський сайт borova.org.

Внаслідок падіння дерева ніхто не постраждав. Маршрутку прим’яло, вибило вікна та погнуло метал. Дерево, падаючи, зачепило високовольтні дроти, що спричинило відключення електроенергії.

На місце приїхала аварійна бригада енергетиків для обрізки дерева та ремонту електромережі. Також на місці події працювала поліція та представники адміністрації селища.

Джерело: Погляд