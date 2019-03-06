  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині на маршрутку з пасажирами впало дерево (фото)

    • Розсилка
    <span lang="UK">Дерево прим&rsquo;яло маршрутку та вибило вікна&nbsp;</span> - На Київщині на маршрутку з пасажирами впало дерево (фото)
    Дерево прим’яло маршрутку та вибило вікна 
    Фото: сайт borova.org.

    Внаслідок падіння дерева на маршрутку ніхто не постраждав

    У вівторок, 5 березня, о 16.45 у селищі Борова Фастівського району Київщини поблизу залізничної станції Білки на маршрутку, що проїжджала повз, впало дерево.

    Про це повідомив Борівський сайт borova.org.

    Внаслідок падіння дерева ніхто не постраждав. Маршрутку прим’яло, вибило вікна та погнуло метал. Дерево, падаючи, зачепило високовольтні дроти, що спричинило відключення електроенергії.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Київщині на маршрутку з пасажирами впало дерево (фото)
    На Київщині на маршрутку з пасажирами впало дерево (фото)
    На Київщині на маршрутку з пасажирами впало дерево (фото)
    На Київщині на маршрутку з пасажирами впало дерево (фото)

    На місце приїхала аварійна бригада енергетиків для обрізки дерева та ремонту електромережі. Також на місці події працювала поліція та представники адміністрації селища.

    Джерело: Погляд

    Читайте також
    ДТП громадський транспорт Київщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ