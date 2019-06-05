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    У «Борисполі» затримали ізраїльтянина, якого розшукує Інтерпол

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    У «Борисполі» затримали ізраїльтянина, якого розшукує Інтерпол

    Чоловіка розшукували правоохоронні органи Казахстану за вчинення злочинів

    У вівторок, 4 червня, у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали злочинця, який перебував у міжнародному розшуку.

    Громадянин Ізраїлю прибув рейсом з Латвії. Під час проходження прикордонного контролю громадянином прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу.

    Як з’ясувалось, чоловіка розшукували правоохоронні органи Казахстану за вчинення злочинів, пов’язаних з корупційними діяннями.

    Прикордонники злочинця затримали та передали співробітникам Нацполіції.

    Як повідомлялося, у міжнародному аеропорту «Київ» громадянин Іраку намагався підкупити прикордонник за безперешкодний перетин кордону.

    Джерело: УНН

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