У «Борисполі» затримали ізраїльтянина, якого розшукує Інтерпол



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Чоловіка розшукували правоохоронні органи Казахстану за вчинення злочинів

У вівторок, 4 червня, у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали злочинця, який перебував у міжнародному розшуку.

Громадянин Ізраїлю прибув рейсом з Латвії. Під час проходження прикордонного контролю громадянином прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу.

Як з’ясувалось, чоловіка розшукували правоохоронні органи Казахстану за вчинення злочинів, пов’язаних з корупційними діяннями.

Прикордонники злочинця затримали та передали співробітникам Нацполіції.

Як повідомлялося, у міжнародному аеропорту «Київ» громадянин Іраку намагався підкупити прикордонник за безперешкодний перетин кордону.

Джерело: УНН