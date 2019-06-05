У київському аеропорту громадянин Іраку пропонував прикордоннику $400 хабара



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Іноземець запропонував прикордоннику 400 доларів США Фото: Держприкордонслужба

Напередодні іноземцю було відмовлено в пропуску в Україну

У міжнародному аеропорту «Київ» громадянин Іраку намагався підкупити прикордонник за безперешкодний перетин кордону. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби

«Спільною міжвідомчою групою у складі офіцерів УВВБ «Центр» Держприкордонслужби України, слідчих відділення поліції Солом'янського УП ГУНП в місті Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, в ході реалізації матеріалів кримінального провадження за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», затримано громадянина Іраку в порядку ст. 208 КПК України», - йдеться в повідомленні.

Іноземець 1974 року народження намагався підкупити прикордонника та запропонував 400 доларів США, аби йому посприяли в безперешкодному перетині державного кордону.

Напередодні іноземцю було відмовлено в пропуску в Україну в пункті пропуску «Жуляни».

Зараз тривають невідкладні слідчі дії.