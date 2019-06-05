  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У київському аеропорту громадянин Іраку пропонував прикордоннику $400 хабара

    • Розсилка
    Іноземець&nbsp;запропонував прикордоннику 400 доларів США - У київському аеропорту громадянин Іраку пропонував прикордоннику $400 хабара
    Іноземець запропонував прикордоннику 400 доларів США
    Фото: Держприкордонслужба

    Напередодні іноземцю було відмовлено в пропуску в Україну

    У міжнародному аеропорту «Київ» громадянин Іраку намагався підкупити прикордонник за безперешкодний перетин кордону. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби

    «Спільною міжвідомчою групою у складі офіцерів УВВБ «Центр» Держприкордонслужби України, слідчих відділення поліції Солом'янського УП ГУНП в місті Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, в ході реалізації матеріалів кримінального провадження  за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», затримано громадянина Іраку в порядку ст. 208 КПК України», - йдеться в повідомленні.

    Іноземець 1974 року народження намагався підкупити прикордонника та запропонував 400 доларів США, аби йому посприяли в безперешкодному перетині державного кордону.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У київському аеропорту громадянин Іраку пропонував прикордоннику $400 хабара
    У київському аеропорту громадянин Іраку пропонував прикордоннику $400 хабара

    Напередодні іноземцю було відмовлено в пропуску в Україну в пункті пропуску «Жуляни».  

    Зараз тривають невідкладні слідчі дії.

    Читайте також
    Держприкордонслужба хабар іноземці Аеропорт Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ