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    У «Борисполі» затримали росіянку, яку розшукує Інтерпол

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    У «Борисполі» затримали росіянку, яку розшукує Інтерпол

    Під час проходження прикордонного контролю громадянкою РФ прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали громадянку Росії, розшукувану через Інтерпол.

    Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    Під час перевірки міжнародного рейсу прикордонники виявили громадянку Російської Федерації 1987 року народження, яка перебуває у міжнародному розшуку.

    У Росії жінку підозрюють у придбанні та зберіганні наркотиків.

    Жінку затримано, вирішується питання про її екстрадицію.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві оперативники карного розшуку Національної поліції затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку.

    47-річному іноземцю правоохоронні органи Республіки Туреччина інкримінують вбивство та участь у злочинній організації. Фігурант підозрюється у вбивстві професора одного з університетів.

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