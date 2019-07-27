У «Борисполі» затримали росіянку, яку розшукує Інтерпол
Під час проходження прикордонного контролю громадянкою РФ прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу
У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали громадянку Росії, розшукувану через Інтерпол.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Під час перевірки міжнародного рейсу прикордонники виявили громадянку Російської Федерації 1987 року народження, яка перебуває у міжнародному розшуку.
У Росії жінку підозрюють у придбанні та зберіганні наркотиків.
Жінку затримано, вирішується питання про її екстрадицію.
Нагадаємо, нещодавно у Києві оперативники карного розшуку Національної поліції затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку.
47-річному іноземцю правоохоронні органи Республіки Туреччина інкримінують вбивство та участь у злочинній організації. Фігурант підозрюється у вбивстві професора одного з університетів.