У «Борисполі» затримали росіянку, яку розшукує Інтерпол



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Під час проходження прикордонного контролю громадянкою РФ прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали громадянку Росії, розшукувану через Інтерпол.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Під час перевірки міжнародного рейсу прикордонники виявили громадянку Російської Федерації 1987 року народження, яка перебуває у міжнародному розшуку.

У Росії жінку підозрюють у придбанні та зберіганні наркотиків.

Жінку затримано, вирішується питання про її екстрадицію.

Нагадаємо, нещодавно у Києві оперативники карного розшуку Національної поліції затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку.

47-річному іноземцю правоохоронні органи Республіки Туреччина інкримінують вбивство та участь у злочинній організації. Фігурант підозрюється у вбивстві професора одного з університетів.